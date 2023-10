RZ Pisciumin kaoottisen roskalevyn tutkiminen

NASAn Spitzer- ja WISE-avaruusteleskooppien avulla tähtitieteilijöiden ryhmä on tutkinut tunnetun muuttuvan tähden RZ Pisciumin ja sitä ympäröivän roskakiekon monimutkaisia ​​yksityiskohtia. Pre-print-palvelimella arXiv julkaistu tutkimus paljastaa kompaktin ja erittäin häiriintyneen levyn, joka tarjoaa uusia näkemyksiä tähden kehityksestä.

RZ Piscium, joka sijaitsee noin 600 valovuoden päässä Kalojen tähdistössä, kuuluu UX Orionis -muuttuvien tähtien luokkaan. Tähtitieteilijät arvioivat sen iän olevan 30-50 miljoonaa vuotta. Viimeisten viiden vuosikymmenen aikana RZ Piscium on osoittanut epäsäännöllisiä optisia notkahduksia, mikä osoittaa, että sitä kiertää huomattava määrä kaasua ja pölyä.

Aiemmat havainnot ovat paljastaneet, että RZ Pisciumia ympäröi ympärillä oleva pölylevy sekä punainen kääpiökumppani. Kate Sun johtama tiimi Tucsonissa, Arizonassa sijaitsevasta Steward Observatorysta pyrki analysoimaan tämän levyn luonnetta ja ominaisuuksia. Tutkimalla Spitzerin ja WISEn monivuotisia seurantatietoja he keskittyivät levyn lyhyen ja pitkän aikavälin infrapunavaihteluihin.

Löydökset osoittavat, että RZ Pisciumin levy on lähellä reunaa ja erittäin häiriintynyt. Sen sisäsäteen arvioidaan olevan 0.1 AU, kun taas ulkosäteen ulottuu 12 AU: hen. Levyn pölymassa on 0.0064-0.04 Maan massaa, ja hiilimonoksidin määrä on mitätön. Tämän seurauksena se viittaa siihen, että RZ Pisciumin levy on kaasuköyhä ja on siirtynyt kaasurikkaasta protoplanetaarisesta vaiheesta.

Yksi huomionarvoinen löytö on viikoittainen vaihtelu levyn sisältämissä roskapäästöissä, ja pisin vakaa jakso kestää jopa kaksi viikkoa. Tämä viittaa siihen, että RZ Piscium on kohdannut intensiivistä törmäystoimintaa, joka mahdollisesti vastaa 90 kilometriä leveän asteroidin tuhoamista joka vuosi. Tutkijat ehdottavat, että tämä kaoottinen käyttäytyminen voi olla seurausta planeettojen vaelluksesta tai planeettojen hajoamisesta, jonka mahdollisesti laukaisevat äskettäin muodostuneet jättiläisplaneetat tai RZ Pisciumin pienimassaisen kumppanin vaikutus.

Tämä kiehtova tutkimus esittelee muuttuvan tähden roskalevyn monimutkaisuutta ja tarjoaa arvokasta tietoa dynaamisista prosesseista, jotka muokkaavat näitä järjestelmiä. Lisätutkimukset epäilemättä tarkentavat ymmärrystämme RZ Pisciumin evoluutiomatkasta ja valaisevat mekanismeja, jotka ohjaavat muiden tähtien ympärillä olevien levyjen muodostumista ja kehitystä kaikkialla universumissa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on RZ Piscium?

RZ Piscium on muuttuva tähti, joka sijaitsee Kalojen tähdistössä. Se kuuluu muuttuvien tähtien luokkaan UX Orionis, joka tunnetaan epäsäännöllisistä optisista laskuistaan.

2. Kuinka kaukana on RZ Piscium?

RZ Piscium on noin 600 valovuoden päässä Maasta.

3. Mitä tutkimus paljasti RZ Pisciumin roskalevystä?

Tutkimuksessa havaittiin, että RZ Pisciumin roskalevy on kompakti ja erittäin häiriintynyt. Sen sisäsäde on 0.1 AU ja ulkosäde 12 AU. Levy on kaasuköyhä, mikä viittaa siihen, että se on kehittynyt kaasurikkaasta protoplanetaarisesta levyvaiheesta.

4. Mikä aiheuttaa viikoittaisen vaihtelun levyn sisältämissä roskapäästöissä?

Tutkijat ehdottavat, että intensiivinen törmäysaktiivisuus levyn sisällä, mikä johtaa viikoittaisiin vaihteluihin, voisi johtua planeettojen vaelluksesta tai planeettojen välisestä sironnasta. Hiljattain muodostuneiden jättiläisplaneettojen tai RZ Pisciumin pienimassaisen seuralaisen läsnäolo voi vaikuttaa tähän toimintaan.

5. Mitä voimme oppia tutkimalla RZ Pisciumin roskalevyä?

RZ Pisciumin roskalevyn tutkiminen antaa käsityksen monimutkaisista prosesseista, jotka muokkaavat näitä järjestelmiä. Se auttaa tarkentamaan ymmärrystämme tähtien ja planeettojen muodostumisesta sekä tähtien ympärillä olevien kiekkojen kehityksestä koko universumissa.