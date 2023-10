Varda Space Industries varmistaa laskeutumispaikan Australiassa tulevia avaruustehtäviä varten

By

Varda Space Industries, Kaliforniassa sijaitseva startup, joka keskittyy lääketutkimukseen ja -valmistukseen avaruudessa, on päässyt sopimukseen australialaisen yksityisen valikoiman operaattorin Southern Launchin kanssa tulevista avaruusalusten laskeutumisesta. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallitus kieltäytyi myöntämästä lupaa Vardan ensimmäiselle kokeelliselle tehtävälle, joka kuljettaa kiertoradalla valmistettuja lääkkeitä. Federal Aviation Administration (FAA) ja Yhdysvaltain ilmavoimat eivät turvallisuudesta johtuen antaneet Vardan avaruusalusta laskeutua sotilaskoeradalle Utahissa.

Varda aikoo suorittaa säännöllisiä lentoja matalalle Maan kiertoradalle helpottaakseen lääketutkimuskokeita ja valmistaakseen lääkkeitä mikrogravitaatiossa. Yhtiö on hankkinut riskipääomarahoituksen ja käynnistää neljän testitehtävän ensimmäisen erän tarvittavien teknologioiden kehittämiseksi. Näiden tehtävien aikana Varda onnistui kasvattamaan ritonaviirin, HIV-lääkkeen, kiteitä avaruusaluksessaan.

Helpottaakseen tulevia tehtäviä Varda on asettanut etusijalle useiden laskeutumispaikkojen etsimisen. Sopimus Southern Launchin kanssa mahdollistaa Vardan toisen tehtävän, joka on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2024 puolivälissä, palata ja laskeutua kaukaiselle Koonibba-testialueelle Australiassa. Varda kuitenkin korostaa, että se aikoo edelleen palata Yhdysvaltoihin säännöllisesti.

Delian Asparouhov, Vardan puheenjohtaja ja perustaja, korostaa, että on tärkeää, että on olemassa vaihtoehtoja palaamiseen, samalla tavalla kuin kantorakettiyritykset käyttävät erilaisia ​​laukaisualustoja ja avaruussatamia. Etelä-Australiassa sijaitseva Koonibba Test Range tarjoaa oman valikoiman kaupallisiin tiloihin palaamiseen. Testialuetta operoiva Southern Launch on isännöinyt useita suborbitaalisia rakettien laukaisuja viime vuosina.

Suorittaakseen tulevia avaruus- ja paluuoperaatioita Australiassa Vardan on hankittava kaupallinen paluulentolupa FAA:lta. Asparouhov arvioi, että hyväksynnän saaminen FAA:lta ja Australian viranomaisilta Koonibba-testialueelle palaamiseksi on helpompaa verrattuna aiempaan hakemukseen Utahin armeijan testialueelle.

