Tähdentäyteinen näyttelijä on saattanut popularisoida uhkaa, että asteroidi tuhoaa kaiken elämän maapallolta elokuvassa "Don't Look Up", mutta todellisuudessa on asteroidi, jolla on hengenvaarallinen potentiaali, joka ryntää kohti planeettaamme. Vuonna 2009 löydetty Bennu-asteroidi saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa maapallolle, jos se joutuisi kosketukseen.

Vaikka paikallisten ei tarvitse huolehtia asteroidin vaikutuksesta elinaikanaan, tulevien sukupolvien on ehkä huolehdittava. Seuraava mahdollinen Bennu-asteroidin törmäyspäivä on 24. syyskuuta 2182. Todennäköisyys, että se törmää Maahan, on kuitenkin melko pieni. Mutta se ei ole estänyt NASAa käynnistämästä Bennulle vuonna 2020 näytteiden keräämistä. OSIRIS-REx-avaruusalus palaa Maahan sunnuntaina 24. syyskuuta planeettojen välisten löydösten kera.

Bennu on erityisen jännittävä kohde tutkijoille, koska se on pysynyt pääosin muuttumattomana aurinkokunnan muodostumisesta 4.6 miljardia vuotta sitten. Se tyypillisesti ohittaa Maapallon, mutta sen kiertorata on päällekkäinen meidän kiertoradalla kuuden vuoden välein.

Huolimatta mahdollisista tuhoisista vaikutuksistaan ​​Bennu-asteroidi ei täytä "planeetan tappajan" kriteerejä. NASAn mukaan kaikilla yli 1-2 km:n kokoisilla avaruuskivellä katsotaan olevan globaaleja vaikutuksia. Bennu ei täytä tätä kokovaatimusta. Se on luokiteltu "potentiaalisesti vaaralliseksi asteroidiksi", koska se on yli 130 metriä pitkä ja lähellä maapallon kiertorataa.

Bennun vaikutus Maahan riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien 157 mahdollista maantörmäyspistettä ja niiden todennäköisyyksiä. Vaikka suurin todennäköisyys törmäykselle on 24. syyskuuta 2182, on 99.963 %:n todennäköisyys, että asteroidi ohittaa Maan.

Jos Bennu vaikuttaisi, se voisi aiheuttaa suurta vahinkoa ympäröivälle alueelle. Vapautunut energia olisi yli 20 kertaa suurempi kuin Tsar Bomban, joka on kaikkien aikojen tehokkain ydinase.

Toistaiseksi Bennun polku ei aiheuta välitöntä uhkaa maapallolle, ja sen tarkkailemisesta kiinnostuneet henkilöt vaatisivat riittävän varusteen, kuten reilun kokoisen kaukoputken. Pysyäksesi ajan tasalla Vancouverin alueen sääolosuhteista, käytettävissä on luotettava ennustealusta, jossa on yksityiskohtaiset aluekohtaiset ennusteet.

On tärkeää huomata, että NASA:n meneillään oleva Bennu-tehtävä tarjoaa lisää näkemyksiä tästä mahdollisesti vaarallisesta asteroidista tulevaisuudessa.

Huomautus: Tämä artikkeli on luova tulkinta lähdeartikkelista, eikä se välttämättä kuvasta kaikkia yksityiskohtia tai tosiasioita tarkasti.