Jed J. Hancockin matka: Aliarvioidusta opiskelijasta avaruusdynamiikkalaboratorion johtajaksi

Jed J. Hancock uhmasi yliopiston neuvonantajan epäilyjä, joka uskoi, että sähköinsinöörejä syntyy, ei synny. Tämän haasteen innoittamana Hancockista tuli ammatillisten opintojensa aikana ahkerin työntekijä. Hänen omistautumisensa kiinnitti insinööriprofessori Doran Bakerin huomion, joka auttoi häntä saamaan NASA-stipendin maisterintutkintoonsa. Nykyään Hancock toimii Utahin osavaltion yliopiston suunnittelu- ja tutkimuslaboratorion Space Dynamics Laboratoryn (SDL) puheenjohtajana.

SDL kehitti yhteistyössä Arizonan yliopiston kanssa ilmaisinkokoonpanot ja sähkökomponentit NASAn OSIRIS-REx-avaruusalukselle. Tämä kolmella OCAMS-kameralla varustettu avaruusalus aloitti tehtävän tutkia asteroidi Bennua. Kamerat, eli PolyCam, MapCam ja SamCam, palvelivat tiettyjä tarkoituksia, kuten tarkennusta Bennun pintaan ja sen värikartoitusta. Hancock ja hänen tiiminsä SDL:ssä suorittivat laajan testauksen varmistaakseen kameroiden tehokkuuden avaruudessa.

OSIRIS-REx-tehtävä lähenee loppuaan, koska se suunnittelee palauttavansa näytteitä Bennusta Maahan myöhemmin tässä kuussa. Avaruusalus vapauttaa Kalifornian rannikon yli Sample Return Capsule -kapselin, jonka Lockheed Martin hakee. Tämän kapselin odotetaan sisältävän arvokkaita vihjeitä universumimme alkuperästä. OSIRIS-RExin tutkiminen ei kuitenkaan ole vielä päättynyt. Se lähtee pian uudelle OSIRIS-APEX-tehtävälle tutkiakseen Apophis-asteroidia, joka kohtaa maan kanssa läheisesti vuonna 2029.

SDL:llä, jonka Doran Baker perusti virallisesti vuonna 1982, on pitkä historia avaruustutkimuksessa. Puolustusministeriön yliopistollisena tutkimuskeskuksena SDL on ollut mukana erilaisissa avaruusohjelmissa ja anturijärjestelmissä. Se on myös työskennellyt sotilaallisten kuvien, tiedustelujärjestelmien ja miehittämättömien lentokoneiden parissa. Laboratorion sitoutuminen lupausten lunastamiseen tehtäväkumppaneille, mukaan lukien NASA ja puolustusministeriö, korostaa sen omistautumista tieteellisille löydöksille ja kansalliselle turvallisuudelle.

Kun Jed J. Hancock johtaa SDL:tä sen jatkuvissa ponnisteluissa, laboratorio valmistautuu uuden teleskoopin laukaisuun Kennedyn avaruuskeskuksessa. Tämä kaukoputki lupaa parantaa ymmärrystämme maailmankaikkeudesta ja vahvistaa SDL:n roolia rohkeimmissa tieteellisissä läpimurroissa.

Määritelmät:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): Utahin osavaltion yliopiston suunnittelu- ja tutkimuslaboratorio.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, NASAn avaruusalus, joka tutki Bennu-asteroidia.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, joka koostuu kolmesta kamerasta: PolyCam, MapCam ja SamCam.

