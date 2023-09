Gyroskoopin käyttäminen maapallon pyörimisen vaihteluiden mittaamiseen

By

Tutkijaryhmä on kehittänyt uuden tavan mitata maapallon pyörimisvaihteluita gyroskoopin avulla. Saksan Wettzellin geodeettisen observatorion tutkijat loivat 16 metriä pitkän laserontelon, joka tunnetaan nimellä "G", joka toimii rengastyyppisenä gyroskooppina. Sisällä kaksi vastakkaisiin suuntiin kulkevat lasersäteet muodostavat vuorovaikutteisen häiriökuvion. Tutkijat havaitsivat, että kun maa pyörii, sen nopeuden vaihtelut heijastuvat häiriökuvioon. Analysoimalla interferenssikuviota tutkijat pystyivät laskemaan etäisyyden, jonka maapallolla tietty piste kulki tietyn ajanjakson aikana.

Nature Photonics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessaan tutkijat testasivat gyroskoopin suorituskykyä neljän kuukauden ajan ja pystyivät mittaamaan tietyn päivän pituuden vain muutaman millisekunnin tarkkuudella. Tämä tarkkuustaso on paljon suurempi kuin aikaisemmat Maan pyörimisen mittaamiseen käytetyt menetelmät, ja sitä voitaisiin käyttää tarkempien geofysikaalisten mallien rakentamiseen maailmanlaajuista liikennettä varten.

Caterina Cimminelli ja Giuseppe Brunetti keskustelivat ryhmän löydöistä News & Views -kappaleessa, joka julkaistiin myös Nature Photonicsissa. Tutkijat ehdottivat, että tämä uusi päivän pituuden mittausmenetelmä yhdistettynä sen vaihteluihin voisi johtaa parempiin geofysikaalisiin malleihin, joilla on laaja-alaisia ​​​​sovelluksia esimerkiksi ilmastotieteessä ja navigoinnissa. Tutkijat uskovat, että tämä lähestymistapa voisi tarjota tarkempia kuvauksia päivän pituudesta, kun otetaan huomioon erilaiset Maan pyörimiseen vaikuttavat tekijät, kuten kuun vetovoima, merivirrat ja ilmakehän olosuhteet.

Kaiken kaikkiaan tämä uusi gyroskooppipohjainen lähestymistapa lupaa parantaa ymmärrystämme Maan pyörimisestä ja sen vaikutuksista erilaisiin geofysikaalisiin ilmiöihin.

