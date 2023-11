Tavoitteena ekstragalaktisten mustien aukkojen salaisuuksien avaaminen

By

ISRO:n UR Rao Satellite Centerin (URSC) ja Indian Institute of Technology Guwahatin (IITG) tutkijat ovat saavuttaneet merkittävän läpimurron mustien aukkojen tutkimuksessa. Röntgenpolarimetriaksi kutsutun tekniikan avulla he ovat onnistuneesti havainneet galaktisen ulkopuolisen mustan aukon lähteen lähettämän säteilyn ensimmäistä kertaa. Tämä uraauurtava löytö avaa uusia näköaloja mustien aukkojen taustalla olevien fyysisten prosessien ymmärtämiselle.

Kyseinen musta aukko sijaitsee Suuressa Magellanin pilvessä (LMC), pienessä Linnunradan kumppanigalaksissa. Se tunnetaan nimellä LMC X-3, se on binäärijärjestelmä, joka koostuu mustasta aukosta ja tavallisesta tähdestä, joka on kuumempi, isompi ja massiivisempi kuin aurinkomme. Järjestelmä löydettiin alun perin kiertävällä röntgenteleskooppilla vuonna 1971, ja sen jälkeen useat tähtitieteilijät ovat tutkineet sitä laajasti.

Äskettäisen läpimurron teki mahdolliseksi Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), NASAn ensimmäinen tehtävä, joka on erityisesti suunniteltu tutkimaan taivaankappaleiden röntgensäteiden polarisaatiota. Vuonna 2021 lanseerattu IXPE tarjoaa ainutlaatuisen havaintotekniikan, jonka avulla tutkijat voivat sukeltaa syvemmälle mustien aukkojen ympärille kertyvien esineiden päästöprosesseihin ja geometriaan.

IITG:n ja URSC:n tutkijat keskittyivät tutkimuksessaan LMC X-3:een pitäen sitä ihanteellisena kosmisena laboratoriona. Tutkimalla tämän mustan aukon röntgenpolarisaatiotunnisteita IXPE:llä, he pystyivät havaitsemaan merkittäviä polarisoituneita emissioita. Nämä päästöt ovat todennäköisesti seurausta suorien ja/tai heijastuneiden päästöjen yhdistelmästä osittain ionisoidusta levyilmakehästä.

Lisäksi tutkijat mittasivat mustan aukon pyörimisen analysoimalla havaintoja Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) -tehtävästä ja Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) -tehtävästä. Heidän havainnot osoittavat, että LMC X-3:n musta aukko pyörivät heikosti.

Tämä uraauurtava tutkimus on julkaistu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters -julkaisussa, mikä edistää edelleen ymmärrystämme mustien aukkojen ilmiöistä. Kun tiedemiehet jatkavat mustien aukkojen salaperäisen luonteen tutkimista, tällaiset läpimurrot tasoittavat tietä astrofysiikan tulevalle edistykselle.