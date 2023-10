Uusia näkemyksiä Uranuksesta: Infrapuna-aurora vahvistettu ensimmäistä kertaa

By

Leicesterin yliopiston tähtitieteilijät ovat vahvistaneet infrapunarevontulen olemassaolon Uranuksen ulkoplaneetalla. Tämä uraauurtava löytö voisi paljastaa aurinkokuntamme planeettojen magneettikenttien takana olevat salaisuudet ja jopa valaista elämän potentiaalia kaukaisissa maailmoissa. Vaikka Uranuksen ultraviolettirevontulia on havaittu vuodesta 1986, tämä on ensimmäinen kerta, kun infrapunarevontulien olemassaolo on vahvistettu.

Revontulet johtuvat erittäin energisistä varautuneista hiukkasista, jotka törmäävät planeetan ilmakehään sen magneettikenttäviivaa pitkin. Maapallolla nämä törmäykset johtavat upeisiin revontuliaisiin ja etelävaloihin. Uranus, joka koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista, säteilee valoa näkyvän spektrin ulkopuolella, mukaan lukien infrapuna.

Tutkijaryhmä käytti Keck II -teleskooppia analysoimaan tiettyjä Uranuksesta säteilevän valon aallonpituuksia infrapunaspektrissä. Emissioviivoja tutkimalla he pystyivät määrittämään H3+-ionien, varautuneen hiukkasen, kirkkauden vaihtelut. Tämä kirkkauden vaihtelu toimi lämpömittarina, joka tarjosi näkemyksiä planeetan ilmakehästä.

Havainnot paljastivat merkittävän H3+ -tiheyden lisääntymisen Uranuksen ilmakehässä, mikä viittaa infrapunarevontueen olemassaoloon. Tämä löytö ei ainoastaan ​​lisää ymmärrystämme aurinkokuntamme magneettikentistä, vaan sillä on myös vaikutuksia muiden mahdollisesti asuttavien eksoplaneettojen tunnistamiseen.

Pääkirjailija Emma Thomas, Ph.D. Leicesterin yliopiston opiskelija ehdottaa, että Uranuksen kaltaisten kaasujättiplaneettojen energinen aurora voisi selittää, miksi ne ovat odotettua kuumempia. Tämä teoria väittää, että revontulia tuottaa ja työntää lämpöä revontulesta alas kohti magneettista päiväntasaajaa. Uranuksen revontulia tutkimalla tiedemiehet voivat tehdä ennusteita vastaavien eksoplaneettojen ilmakehästä ja magneettikentistä ja määrittää niiden sopivuuden elämään.

Infrapunarevontulen vahvistuminen Uranuksella merkitsee uutta aikakautta planeetan revontulien tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät tietoomme jään jättimäisistä revontuleista, planeettojen magneettikentistä ja jopa harvinaisista ilmiöistä maapallolla, kuten geomagneettisesta käänteestä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Mikä on aurora?

Aurora on luonnollinen valonäyttö, joka syntyy, kun auringosta tulevat varautuneet hiukkaset ovat vuorovaikutuksessa planeetan magneettikentän kanssa ja törmäävät ilmakehän atomien kanssa.

K: Mikä on infrapunarevontule?

Infrapunarevontulella tarkoitetaan valon emissiota näkyvän spektrin ulkopuolella infrapuna-aallonpituuksilla. Se johtuu erittäin energisten varautuneiden hiukkasten törmäämisestä planeetan ilmakehään.

K: Miksi infrapunarevontulen löytäminen Uranuksesta on merkittävä?

Infrapunarevontulen vahvistus Uranuksella tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeetan magneettikentistä ja tarjoaa vaikutukset mahdollisesti asuttavien eksoplaneettojen tunnistamiseen.

K: Miten Uranuksen infrapunarevontuli vahvistettiin?

Tutkijat käyttivät Keck II -teleskooppia analysoimaan tiettyjä Uranuksesta säteilevän valon aallonpituuksia infrapunaspektrissä. Emissioviivoja tutkimalla he pystyivät määrittämään H3+-ionien kirkkauden vaihtelut, mikä viittaa infrapunarevontulen olemassaoloon.

K: Mitä voimme oppia tutkimalla Uranuksen revontulia?

Uranuksen revontulien tutkiminen voi auttaa meitä ymmärtämään jääjättiplaneettojen magneettikenttiä ja ilmakehän ominaisuuksia sekä aurinkokunnassamme että sen ulkopuolella. Tämä tieto auttaa ymmärtämään eksoplaneettoja ja niiden mahdollisuuksia isännöidä elämää.