ThoughtWorks-yhteistyö IUCAA:n kanssa Tulokset automaattisessa tietojenkäsittelyssä MeerKAT-radioteleskooppia varten

Ohjelmistoihin ja digitaaliseen muuntamiseen erikoistunut konsulttiyritys ThoughtWorks on tehnyt menestyksekkäästi yhteistyötä Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) kanssa kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön automaattisen tietojenkäsittelyohjelmiston MeerKAT-radioteleskooppia varten. Tämä kaksi vuotta kestänyt yhteistyö on tuottanut lupaavia tuloksia MeerKAT-radioteleskoopin ominaisuuksien kehittämisessä.

MeerKAT, toisin kuin optiset teleskoopit, toimii koko päivän ja yön vastaanottaakseen radiosignaaleja. Se käynnistettiin vuonna 2018, ja sitä operoi South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) ja sillä on keskeinen rooli maailmanlaajuisen Square Kilometer Array (SKA) -aloitteen edeltäjänä, joka sisältää useiden kansakuntien yhteistyötä. 64 antennilla MeerKATista tulee maailman herkin ja tehokkain radioteleskooppi, joka kattaa Etelä-Afrikan ja Australian.

Helmikuussa 2023 MeerKATia käyttävät tiedemiehet tekivät jännittävän löydön tutkiessaan kaukaista galaksia. He havaitsivat Rydberg-atomeina tunnettuja suuria vetyatomeja, joita ei ollut koskaan aiemmin havaittu tällaisissa galakseissa. Nämä atomit, jotka ovat hajallaan ympäri galaksia ionisoituneissa tähtienvälisissä kaasupilvissa, voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä tähtienvälisestä kaasusta ja Rydberg-atomien muodostumisesta avaruudessa.

ThoughtWorksin osallistuminen projektiin keskittyi ARTIP-nimisen automaattisen radioteleskoopin kuvankäsittelyputken luomiseen. Tämä putki, joka on kehitetty yhteistyössä tohtori Neeraj Guptan kanssa IUCAA:sta, on mullistanut tietojenkäsittelyprosessin. Aikaisemmin 1 Tt:n tietojoukon manuaalinen käsittely kesti useita kuukausia ja saattoi johtaa virheisiin. ARTIP-putken avulla data-analyysi voidaan suorittaa vain 30 minuutista tuntiin, mikä varmistaa tarkat tulokset ja nopeuttaa tieteellistä kehitystä.

ThoughtWorksin ja IUCAA:n yhteistyö on paitsi saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä, myös johtanut kriittisiin löytöihin. Automaattinen käsittelyputki auttoi tunnistamaan "OH-radikaalin" Linnunradan galaksin ulkopuolella, mikä viittaa mahdollisuuteen löytää vettä (H₂O) ulkoavaruudesta. Työtä on kuitenkin vielä paljon, sillä tutkijat odottavat noin 1.7 beetatavun datajoukkoa, jonka käsittelyyn tarvitaan ARTIP-putki.

Radioastronomia, tähtitieteen ala, joka keskittyy taivaan tutkimiseen radiotaajuuksilla, asettaa ainutlaatuisia haasteita suurten tietomäärien käsittelyn vuoksi. ARTIPin kaltaisten automaattisten tietojenkäsittelytyökalujen kehittäminen on radioastronomeille ratkaisevan tärkeää tieteellisten löydösten välittämiseksi tehokkaasti. Automatisoinnin ansiosta käsittelyyn ja analysointiin kuluva aika ja vaiva vähenevät merkittävästi, jolloin tutkijat voivat löytää uusia oivalluksia elämän alkuperästä ja kosmologiasta.

Lähteet:

– Ajatustyöt

– Yliopistojen välinen tähtitieteen ja astrofysiikan keskus (IUCAA)