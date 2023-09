Australia kehittää CRISPR-pohjaista diagnostiikkatyökalua apinarokkoviruksen havaitsemiseen

By

Australialaiset tutkijat ovat kehittäneet uraauurtavan diagnostisen työkalun, MPXV-CRISPR, apinapoxviruksen (MPXV) havaitsemiseen. Tämä työkalu, ensimmäinen laatuaan Australiassa, hyödyntää CRISPR-tekniikkaa viruksen havaitsemiseen huomattavan tarkasti ja nopeasti. Peter Dohertyn infektio- ja immuniteettiinstituutin sekä Walter and Eliza Hallin lääketieteellisen tutkimuksen instituutin johtama tutkimus julkaistiin The Lancet Microbe -lehdessä.

Vaikka CRISPR-tekniikka tunnetaan parhaiten kyvystään genomin muokkauksessa, se on hiljattain noussut tehokkaaksi työkaluksi diagnostisiin tarkoituksiin. MPXV-CRISPR on suunniteltu kohdistamaan tiettyihin geneettisiin sekvensseihin, jotka löytyvät vain MPXV-viruksesta. Melbournen yliopiston tohtori Soo Jen Low, yksi tutkimuksen ensimmäisistä kirjoittajista, selitti, että CRISPR-pohjaiset diagnostiset työkalut toimivat kuin supertarkat etsijät, jotka tunnistavat nopeasti tiettyihin patogeeneihin liittyvän geneettisen materiaalin.

MPXV-CRISPR-työkalu on ohjelmoitu tunnistamaan virus 523 MPXV-genomin tietokantaan perustuvien "oppaiden" avulla. Kun kliinisessä näytteessä on virus-DNA:ta, CRISPR-järjestelmä ohjataan kohteeseen ja lähettää signaalin, joka osoittaa viruksen läsnäolon. Tämän testausmenetelmän herkkyys ja tarkkuustasot ovat verrattavissa kultastandardin PCR-menetelmiin, mutta sen etuna on se, että tulokset tuottavat murto-osassa aikaa.

Yksi MPXV-CRISPR:n uraauurtavista ominaisuuksista on nopeus, jolla se pystyy tekemään diagnoosin. Perinteinen apinarokkodiagnostiikka perustuu usein keskitettyihin laboratorioasetuksiin, mikä voi aiheuttaa useiden päivien viiveitä ennen kuin testitulokset ovat saatavilla. Sitä vastoin MPXV-CRISPR voi havaita viruksen vain 45 minuutissa, mikä mahdollistaa nopean havaitsemisen paikan päällä.

Tutkimusryhmä työskentelee parhaillaan sovittaakseen MPXV-CRISPR:n kannettavaksi laitteeksi, jota voidaan ottaa käyttöön hoitopisteissä ympäri maata. Tämä mahdollistaisi nopeamman ja helpommin saatavilla olevan diagnoosin erityisesti syrjäisillä alueilla tai paikoissa, joissa resurssit ovat rajalliset. Tiimi pyrkii mullistamaan apinarokon hallinnan, parantamaan potilaiden tuloksia ja tehostamaan kansanterveyden reagointia tuleviin epidemioihin.

Tutkimusyhteistyössä olivat mukana Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbournen seksuaaliterveyskeskus ja Monashin yliopisto.

Lähteet:

– Lancet-mikrobi

– Peter Doherty Infektio- ja immuniteettiinstituutti

– Walter ja Eliza Hallin lääketieteen tutkimuslaitos