Esittelyssä MPXV-CRISPR: Vallankumouksellinen diagnostiikkatyökalu apinapoxvirukselle

Peter Dohertyn infektio- ja immuniteettiinstituutin sekä Walter and Eliza Hallin lääketieteellisen tutkimuksen instituutin tutkijaryhmä on kehittänyt uraauurtavan diagnostisen työkalun nimeltä MPXV-CRISPR. Tämä The Lancet Microbe -lehdessä julkaistu työkalu käyttää CRISPR-tekniikkaa apinapox-viruksen (MPXV) havaitsemiseen kliinisistä näytteistä nopeasti ja tarkasti, ylittäen olemassa olevat diagnostiset menetelmät. Se kohdistuu erityisesti MPXV:lle ainutlaatuisiin geneettisiin sekvensseihin, mikä tekee siitä ensimmäisen laatuaan CRISPR-pohjaisen diagnostisen menetelmän Australiassa.

CRISPR-teknologiaa, joka tunnetaan genomin muokkausominaisuuksistaan, hyödynnetään nyt diagnostisiin tarkoituksiin. Tohtori Soo Jen Low, Doherty-instituutin tutkija ja toinen tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, kuvailee CRISPR-pohjaista diagnostiikkaa täsmällisiksi etsijiksi, jotka tunnistavat erityisiä vihjeitä patogeenien esiintymisestä. MPXV-CRISPR:n tapauksessa se on "ohjelmoitu" tunnistamaan virus teknisten ohjeiden avulla, jotka sitoutuvat viruksen DNA:n tiettyihin osiin.

Kun virus-DNA havaitaan kliinisestä näytteestä, CRISPR-järjestelmä ohjataan kohteeseen ja lähettää signaalin viruksen läsnäolon osoittamiseksi. Tällä diagnostisella menetelmällä saavutetaan verrattavissa oleva herkkyys ja tarkkuus kultastandardin PCR-menetelmiin, mutta vain murto-osassa aikaa.

Yksi MPXV-CRISPR:n uraauurtavista ominaisuuksista on sen nopeus diagnoosin antamisessa. Nykyinen apinarokkodiagnostiikka kestää usein päiviä ennen kuin tulokset saadaan, kun taas MPXV-CRISPR voi havaita viruksen vain 45 minuutissa. Tiimi työskentelee parhaillaan tämän tekniikan mukauttamiseksi kannettavaksi laitteeksi, jota voidaan käyttää apinarokkoviruksen havaitsemiseen paikan päällä erilaisissa terveydenhuollon asetuksissa.

Tohtori Shivani Pasricha, johtava tutkija Walter ja Eliza Hall Institute of Medical Researchista ja yksi tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, korostaa MPXV-CRISPR:n mahdollista vaikutusta kansanterveyteen. Tämä hajautettu testausmenetelmä voi nopeuttaa hoitoa ja parantaa potilaiden tuloksia parantamalla nopeiden ja luotettavien diagnoosien saatavuutta erityisesti alueilla, joilla on rajalliset resurssit tai syrjäisissä paikoissa.

Tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön osallistuivat Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbournen seksuaaliterveyskeskus ja Monashin yliopisto.

