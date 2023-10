By

Äskettäin Yhdysvaltain energiaministeriön Thomas Jefferson National Accelerator Facilityssä suoritettu koe on tarjonnut uusia näkemyksiä nukleoniresonanssien 3D-rakenteesta, valaisemalla varhaista universumia ja perushiukkasia. 20-luvun puolivälissä tehty protoniresonanssin löytö paljasti, että protonit voivat resonoida samalla tavalla kuin kellon värähtely. Vaikka edistys on mahdollistanut perustilaprotonin rakenteen syvemmän ymmärtämisen, resonoivan protonin 3D-rakenne on edelleen rajallinen.

Saksan Justus Liebig Universitatin (JLU) Giessenin ja Connecticutin yliopiston fyysikot johtamassa kokeessa tutkittiin sekä protoni- että neutroniresonanssien rakenteita Jefferson Labin jatkuvassa elektronisuihkukiihdyttimessä (CEBAF). Kvarkeista ja gluoneista koostuvat nukleonit muodostavat atomien ytimiä. Kun nukleoni viritetään korkeamman energian tilaan, se osoittaa nukleoniresonanssia, jossa sen kvarkit pyörivät ja värähtelevät. Tämä tutkimus tarjoaa ratkaisevaa tietoa nukleoniresonanssien perusominaisuuksista ja käyttäytymisestä.

Kokeeseen sisältyi korkeaenergisen elektronisuihkun lähettäminen jäähdytetyn vetykaasun kammioon protonien virittämiseksi ja nukleoniresonanssin tuottamiseksi. Tuloksena olevat kiihtyneet hiukkaset jättävät todisteita olemassaolostaan, jolloin tutkijat voivat rekonstruoida resonanssin. Näitä resonansseja tutkimalla fyysikot voivat saada käsityksen alkuräjähdyksen jälkeisestä varhaisesta kosmoksesta ja ymmärtää, kuinka aine muodostui maailmankaikkeudessa. Ryhmä aikoo suorittaa lisäkokeita käyttämällä erilaisia ​​​​kohteita ja polarisaatioita päästäkseen käsiksi sirontaprosessin erilaisiin ominaisuuksiin. Nämä tutkimukset ovat avanneet uuden tutkimuskentän ja voivat osaltaan auttaa ymmärtämään maailmankaikkeuden muodostumista ja sen nykytilaa.

