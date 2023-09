Tähtitieteilijät tarkkailevat radioaaltoja tyypin Ia supernovasta ensimmäistä kertaa

By

Tähtitieteilijät ovat tehneet ennennäkemättömän löydön havaitsemalla tyypin Ia supernovasta lähteviä radioaaltoja. Tämä uraauurtava havainto paljastaa uusia oivalluksia valkoisten kääpiöiden räjähdysten luonteesta ja niiden heliumipitoisista ympäristöistä.

Tyypin Ia supernovat ovat ydinräjähdyksiä, jotka tapahtuvat valkoisissa kääpiötähdissä. Tähtitieteilijät käyttävät niitä laajalti kosmologisten etäisyyksien mittaamiseen ja maailmankaikkeuden laajenemisen tutkimiseen. Tyypin Ia supernovien tarkkaa mekanismia ei kuitenkaan täysin ymmärretä. Uskotaan, että räjähdyksen laukaisee massaa kertyvä seuratähti, jossa lisääntynyt materiaali koostuu pääasiassa vedystä. Kuitenkin myös oletettiin, että valkoiset kääpiöt voisivat kerätä heliumia seuralaistähdestä, joka oli jo menettänyt ulomman vetykerroksensa.

Yksi valkoisten kääpiöiden räjähdyksiä ympäröivistä mysteereistä on kumppanitähdestä irrotetun aineen käyttäytyminen. Kaikki materiaali ei putoa valkoisen kääpiön päälle; osa siitä muodostaa tähtien ympärillä olevan materiaalin pilven kaksoistähtijärjestelmän ympärille. Odotettiin, että tämän ympärillä olevan materiaalin läpi kulkevan räjähdyksen aiheuttamat shokkiaallot virittävät atomeja ja aiheuttaisivat voimakkaiden radioaaltojen säteilyn. Huolimatta monista havainnoista, joissa tyypin Ia supernovat esiintyvät ympärillä olevan materiaalin pilvessä, radioaaltosäteilyä ei ole havaittu tähän mennessä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä, johon kuului Tukholman yliopiston ja Japanin kansallisen tähtitieteellisen observatorion jäseniä, havaitsi tyypin Ia supernovan, joka räjähti vuonna 2020. He havaitsivat, että tätä supernovaa ympäröi kehän muotoinen materiaali, joka koostuu pääasiassa heliumista. Lisäksi he havaitsivat onnistuneesti radioaaltoja supernovasta. Vertaamalla havaittua radioaallon voimakkuutta teoreettisiin malleihin, tutkijat päättelivät, että valkoinen kääpiö oli kertynyt materiaalia noin 1/1000 Auringon massasta vuodessa. Tämä on ensimmäinen vahvistettu tyypin Ia supernova, jonka laukaisee massakertymä seuralaistähdestä, jonka ulkokerros koostuu pääasiassa heliumista.

Radioaaltojen löytämisen tästä heliumia sisältävästä tyypin Ia supernovasta odotetaan syventävän ymmärrystämme räjähdysmekanismista ja tyypin Ia supernovaan johtavista olosuhteista. Tutkimusryhmä aikoo jatkaa muiden tyypin Ia supernovien radiopäästöjen etsimistä saadakseen lisätietoa evoluutiosta, joka johtaa näihin räjähtäviin tapahtumiin.

