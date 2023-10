Solujen käyttäytymisen salaisuuksien avaaminen pehmeillä substraateilla: Paradigman muutos mekanobiologiassa

Turun yliopiston ja Turun Biotiedekeskuksen tutkimusryhmä on yhteistyössä Misvik Biology Oy:n kanssa kehittänyt uraauurtavan menetelmän tutkia syöpäsolujen käyttäytymistä sekä pehmeissä että jäykissä kudoksissa. Perinteinen uskomus on ollut, että solut pyrkivät leviämään ja kasvamaan enemmän jäykemmillä pinnoilla. Tämä tutkimus kuitenkin haastaa tämän oletuksen ja avaa uusia mahdollisuuksia syöpäbiologian ja kudostekniikan tutkimukselle.

Ryhmä käytti laskennallista mallintamista ja monenlaisia ​​kasvuolosuhteita vertaillakseen solujen käyttäytymistä pehmeillä ja jäykillä pinnoilla yksityiskohtaisesti. He käyttivät automatisoitua konetta erilaisten proteiiniseosten mikrotulostukseen näille pinnoille, jäljitellen proteiineja, jotka ympäröivät kehon soluja ja tarjoavat tietoa kudosympäristöstä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oikea proteiinien yhdistelmä voi tukea solujen kasvua pehmeillä pinnoilla tarjoten tärkeitä selviytymisvinkkejä. Tämä haastaa nykyisen paradigman ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä syöpäbiologian että kudostekniikan tutkimukseen. Tutkimusryhmä uskoo, että käyttämällä monipuolisempia proteiiniseoksia soluviljelmässä ne voivat luoda fysiologisemman ympäristön kehon ulkopuolelle, mikä mahdollistaa sairaiden ja terveiden tilojen tehokkaamman mallintamisen.

Tämä tutkimus on myös paljastanut, kuinka solut voivat kiinnittyä, toimia ja signaloida tehokkaasti pehmeillä substraateilla. Se on saanut aikaan perustavanlaatuisen muutoksen mekanobiologian ymmärtämisessämme. Nämä oivallukset voivat parantaa ymmärrystämme syövän etenemisestä ja kehittää uusia kudosteknologian strategioita.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus on paljastanut tärkeää tietoa solujen käyttäytymisestä pehmeillä substraateilla, haastaen olemassa olevat uskomukset ja avaamalla uusia mahdollisuuksia tulevalle syöpäbiologian ja kudostekniikan tutkimukselle.

Lähde:

– James RW Conway et al, Määritellyt solunulkoiset matriksikoostumukset tukevat jäykkyydelle epäherkkää solujen leviämistä ja adheesiosignalointia, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).