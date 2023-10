New Yorkin yliopiston kosmologian ja hiukkasfysiikan keskuksen tutkijoiden tekemä uusi tutkimus viittaa siihen, että tähdet voitaisiin leikata kahtia "relativististen terien" avulla, jotka ovat äärimmäisen voimakkaiden magneettikenttien muodostamia erittäin tehokkaita plasman ulosvirtauksia. Nämä tähtiä halkaisevat terät voisivat mahdollisesti selittää joitakin maailmankaikkeuden kirkkaimmista räjähdyksistä, jotka tunnetaan nimellä gamma-ray bursts (GRB).

GRB:t ovat poikkeuksellisen voimakkaita räjähdyksiä taivaalla, mutta ne tapahtuvat usein liian kaukana, jotta voimme tarkkailla niitä yksityiskohtaisesti. Näiden purkausten uskotaan synnyttävän joko mustia aukkoja tai magnetaareja, jotka ovat voimakkaasti magnetoituneita neutronitähtiä. Tähtitieteilijöiden on kuitenkin ollut vaikea selittää joidenkin GRB:iden hidasta haalistumista.

Tässä uudessa tutkimuksessa kirjoittajat ehdottavat, että nämä viipyvät GRB:t voivat johtua massiivisten tähtien kuolemasta. Kun tähti kuolee, sen ydin romahtaa muodostaen neutronitähden, jota ympäröivät vety- ja heliumkerrokset. Nopean puristuksen ja pyörimisen ansiosta tämä neutronitähti voi hankkia erittäin voimakkaan magneettikentän ja muuttaa sen magnetaariksi.

Vastasyntyneen magnetaarin ympärillä oleva kaoottinen ympäristö saa sen ympäristön pyörimään kiihkeästi voimakkaan säteilyn ja magneettikenttien vuoksi. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että seurauksena muodostuu suihku magneetaarin spin-akselia pitkin. Tämän tutkimuksen tutkijat havaitsivat kuitenkin, että magnetaarin magneettikentät voivat myös tuottaa säteilypurskeita pitkin sen päiväntasaajaa.

Nämä pyörivän tähden keskipakovoimien muovaamat säteilypurkaukset muodostavat lavan, joka liikkuu tähden läpi lähes valon nopeudella. Tämän "relativistisen terän" kuljettama energia on suurempi kuin supernovaräjähdyksen energia ja se voi tehokkaasti jakaa tähden kahtia sen liikkuessa ulospäin. Terä jatkaa matkaansa huomattavan matkan ennen kuin se menettää vauhtinsa, mikä saattaa selittää tiettyjen GRB:iden hitaan häipymisen.

Terä kerää matkansa aikana myös enemmän materiaalia, mikä vahvistaa sen tuhovoimaa. Lisäksi terä aiheuttaa epävakautta itse tähden sisällä, mikä johtaa sen lopulliseen kuolemaan.

Vaikka tämä tutkimus pyrkii osoittamaan GRB:itä selittävien relativististen terien uskottavuuden, tulevan tutkimuksen tavoitteena on analysoida näiden terien kehitystä ajan myötä ja ymmärtää niihin liittyvää tähtikuolemaa. Tunnistamalla tämän tyyppisen räjähdyksen tärkeimmät tunnusmerkit tutkijat voivat vahvistaa, ovatko aiemmin havaitut GRB:t linjassa tämän mallin kanssa.

Lähteet: Center for Cosmology and Particle Physics at New York University, arXiv.org