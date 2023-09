Todista ULA Atlas V NROL-107:n laukaisu

By

9. syyskuuta 2023 kello 08 ULA Atlas V NROL-51 laukaistaan ​​Space Launch Complex 107:stä Cape Canaveralin avaruustukikohdassa. Tämä jännittävä tapahtuma tarjoaa katsojille mahdollisuuden nähdä raketin laukaisun voima ja kauneus.

Vierailijakompleksi avataan klo 7 ET 15 Atlas V NROL-9:n laukaisua varten. Pysäköinti ja lipunmyynti avataan klo 2023 ET. On tärkeää suunnitella lisääntyvää liikennettä Kennedyn avaruuskeskuksessa ja siellä.

Käynnistä katselu

Niille, jotka haluavat nähdä laukaisun läheltä, LC-39 Observation Gantry tarjoaa erinomaisen sijainnin. Portaalin lippu on saatavilla hintaan 49 dollaria sisäänpääsymaksun lisäksi. Tästä näkökulmasta katsojat voivat nähdä raketin lähtevän laukaisualustalta. Portaaliin pääsemiseksi vaaditaan voimassa olevan pääsylipun lisäksi LTT (Lisälentokoneen kuljetuslippu). Portaali sijaitsee noin 2.3 kilometrin päässä laukaisualustasta.

Bussit nousevat Saturn 1B -raketin moottoripäähän Rocket Gardenissa klo 7. Tämä paketti sisältää laukaisuäänen ja kommunikaattorikommentin sekä kevyen välipalan ja matkamuiston.

Tämä avaustapahtuma lupaa olla ikimuistoinen kokemus kaikille osallistujille. Raketin laukaisun näkeminen omakohtaisesti on osoitus ihmisen tutkimuksen ja teknologian uskomattomista saavutuksista. Älä missaa tilaisuutta olla osa historiaa!

