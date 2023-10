Astroboticin Lunar Lander räjähtää ULA:n Vulcan Centaur -raketilla

Pittsburghissa toimiva ilmailu- ja avaruusalan yritys, Astrobotic, aikoo tehdä historiaa laukaisemalla ensimmäisen Kuun laskukoneensa, jota kuljettaa United Launch Alliancen (ULA) uusi Vulcan Centaur -raketti. ULA:n toimitusjohtaja Tory Bruno ilmoitti CNBC:n teknologianeuvoston huippukokouksen aikana, että lanseeraus on suunniteltu 24.–26. joulukuuta.

Astroboticin Peregrine-robottilaskuri on raketin kyydissä sekä Celestis-yhtiön hyötykuorma, joka käyttää laukaisupalveluita tuhkattujen jäänteiden lähettämiseen avaruuteen muistomerkiksi. Laukaisu on osa 79.5 miljoonan dollarin sopimusta, jonka NASA myönsi Astroboticille vuonna 2019 Commercial Lunar Payload Services -aloitteen kautta. Tehtävän tavoitteena on toimittaa tieteellisiä hyötykuormia kuun pohjoisille alueille avaruusjärjestön puolesta.

Brunon mukaan tarkka laukaisupäivä valittiin kiertoradan mekaniikkaan liittyvistä tieteellisistä syistä. Astroboticin tehtävävaatimukset edellyttävät tarkasti valvotut valaistusolosuhteet ja jatkuvaa radioviestintää Deep Space Networkin kanssa. Nämä tekijät rajoittavat käynnistysikkunan vain muutamaan päivään kuukaudessa.

Matka tähän virstanpylvääseen ei ole ollut ilman haasteita. Ensimmäinen ilmoitus ULA:sta laukaisutarjoajaksi annettiin vuonna 2019, ja suunniteltu laukaisupäivä on vuodelle 2021. Vulcan-raketin tekniset viivästykset, kuten ylemmän vaiheen räjähdys NASAn Marshallin avaruuslentokeskuksen testauksen aikana maaliskuussa, aiheuttivat kuitenkin takaiskuja. . Lisää viivästyksiä ilmeni Blue Originin BE-4-moottoreiden rakettimoottorien testaustapahtumien vuoksi. Näistä takaiskuista huolimatta ULA luottaa saavansa Vulcanin ylemmän vaiheen testauksen ja pätevyyden päätökseen marraskuussa.

Tämä ensimmäinen tehtävä, joka tunnetaan nimellä Certification-1, on yksi kahdesta avaruusvoimien vaatimasta sertifiointilennosta. Laukaisu tapahtuu laukaisukompleksista 41 Cape Canaveral Space Force Stationilta Floridassa. ULA:lla on kunnianhimoisia suunnitelmia lisätä Vulcanin laukaisua ja tavoitteena on yksi laukaisu joka toinen viikko vuoden 2025 puoliväliin mennessä. Yhtiö odottaa, että sen laukaisupalveluille tulee kysyntää sekä viranomaisilta että kaupallisilta asiakkailta, ja Amazonin äskettäinen sopimusvoitto osan Kuiper-satelliitti-internet-megakonstellaation käynnistämisestä on merkittävä saavutus.

