Astroboticin Lunar Lander laukaistiin ULA:n Vulcan Centaur -raketilla

Pittsburghissa toimiva yritys Astrobotic valmistautuu odottamaan ensimmäisen Kuun laskeutujansa United Launch Alliancen (ULA) edistykselliseen Vulcan Centaur -rakettiin. ULA:n toimitusjohtaja Tory Bruno on vahvistanut, että laukaisu on määrä tapahtua 24.–26. joulukuuta, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä sekä yrityksille että koko avaruusteollisuudelle.

Tuleva laukaisu on olennainen osa Astroboticin tehtävää toimittaa tieteellisiä hyötykuormia Kuun pohjoiselle alueelle. Astroboticin kehittämä Peregrine-robottilaskuri kantaa 120 kilon hyötykuormaa ja tukee NASAn Commercial Lunar Payload Services -aloitetta. Tämän aloitteen tarkoituksena on rohkaista kuuntutkimuksen kehittämistä yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa.

Uraauurtavassa yhteistyössä Astroboticin Peregrine-laskeutuja sisältää myös isännöidyn hyötykuorman Celestis-yritykseltä, joka on omistautunut lähettämään pieniä osia tuhkaistuja jäännöksiä avaruuteen muistopalveluna. Tämä ainutlaatuinen kumppanuus lisää tehtävään koskettavan elementin ja korostaa avaruuden kasvavaa tunnustamista viimeisenä rajana ihmisen muistolle.

Vaikka julkaisuikkuna osuu samaan aikaan jouluaattona, ULA:n toimitusjohtaja Tory Bruno korostaa, että ajoitus perustuu huolellisiin tieteellisiin laskelmiin. Tehtävävaatimukset edellyttävät valaistusolosuhteiden huolellista hallintaa ja jatkuvaa radioviestintää Deep Space Networkin kanssa. Nämä tekijät rajoittavat käynnistysikkunan vain muutamaan päivään kuukaudessa, mikä tekee jouluaaton käynnistämisestä entistäkin merkittävämmän.

ULA on kohdannut teknisiä takaiskuja edistyneen Vulcan Centaur -raketin kehityksessä. Yritys on kuitenkin edelleen sitoutunut varmistamaan äärimmäiset turvallisuus- ja suorituskykystandardit. Tuleva laukaisu on tärkeä virstanpylväs ULA:lle, sillä se on yksi kahdesta sertifiointilennosta, jotka vaaditaan Yhdysvaltojen avaruusvoimien tiukkojen vaatimusten täyttämiseksi.

Laukaisu on määrä tapahtua laukaisukompleksissa 41 Cape Canaveral Space Force Stationilla Floridassa. ULA:lla on kunnianhimoisia tulevaisuudensuunnitelmia, joiden tavoitteena on lisätä Vulcan Centaur -raketin laukaisupoljintaan yhteen laukaisuun joka toinen viikko vuoden 2025 puoliväliin mennessä. Tämän lisääntyneen kysynnän odotetaan tulevan sekä julkisilta että kaupallisilta asiakkailta, kun ULA jatkaa sopimusten ja kumppanuuksien turvaamista alan avaintoimijoiden kanssa.

Astroboticin ensimmäinen Kuun laskukoneen laukaisu yhteistyössä ULA:n kanssa tasoittaa tietä tulevalle avaruustutkimukselle ja tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman jouluaaton merkitykseen laukaisupäivänä. Se osoittaa yksityisten yritysten poikkeukselliset kyvyt tukea tieteellistä tutkimusta, osoittaa kunnioitusta rakkaille ja siirtää ihmistutkimuksen rajoja Maan ulkopuolelle.

FAQ

1. Mikä on Astroboticin ensimmäinen laskeutuja kuuhun?

Astroboticin ensimmäinen Kuun laskukone, nimeltään Peregrine, on robottiavaruusalus, joka on suunniteltu toimittamaan tieteellisiä hyötykuormia Kuun pohjoiselle alueelle. Se on noin kuusi jalkaa pitkä, kahdeksan jalkaa leveä ja sen hyötykuorma on 120 kiloa.

2. Mikä on tehtävän tarkoitus?

Tehtävä pyrkii tukemaan NASAn Commercial Lunar Payload Services -aloitetta toimittamalla tieteellisiä hyötykuormia Kuuhun. Lisäksi tehtävään liittyy ainutlaatuinen kumppanuus Celestis-yrityksen kanssa, joka lähettää pieniä annoksia tuhkaistuista jäännöksistä avaruuteen muistopalveluna.

3. Miksi julkaisu on suunniteltu jouluaattoon?

Laukaisuikkunan määräävät tehtävän vaatimukset, jotka edellyttävät tarkasti valvottuja valaistusolosuhteita ja jatkuvaa radioliikennettä. Nämä rajoitukset johtavat siihen, että joka kuukausi on käytettävissä muutama julkaisupäivä, joista yksi osuu jouluaattoon.

4. Mitä vastoinkäymisiä ULA on kohdannut?

ULA on kohdannut teknisiä viivästyksiä Vulcan Centaur -rakettinsa kehityksessä, mukaan lukien tapaukset, joissa ylemmän vaiheen räjähdys testauksen aikana ja toinen räjähdys rakettimoottoritestauksen aikana. ULA on kuitenkin edelleen sitoutunut varmistamaan äärimmäiset turvallisuus- ja suorituskykystandardit.

5. Missä laukaisu tapahtuu?

Laukaisu on määrä tapahtua Launch Complex 41:ssä Cape Canaveral Space Force Stationilla Floridassa.

Lähteet: NASA ([verkkotunnuksen URL-osoite]), CNBC Technology Executive Council Summit ([verkkotunnuksen URL-osoite])