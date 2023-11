Uusi Britannian satelliitti tarkkailemaan maapallon ilmastoa ja luonnonkatastrofeja

By

Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä osallistua uuden avaruusaluksen kehittämiseen, joka on tarkoitettu ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien seurantaan. Yhdistyneen kuningaskunnan avaruusjärjestö yhdistää voimansa Portugalin ja Espanjan kanssa Atlantic Constellation -projektissa ja rahoittaa pathfinder-satelliitin rakentamista, jonka tarkoituksena on kerätä arvokasta ja ajantasaista tietoa maapallon ympäristöolosuhteista. Aloite, joka sai Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta 3 miljoonaa puntaa rahoitusta, ei ainoastaan ​​auta luonnonkatastrofien havaitsemisessa ja seurannassa, vaan myös tukee pyrkimyksiä lieventää mahdollisia riskejä.

Uusi satelliitti, yhteistyössä Oxfordshiressa Harwellin avaruuskampuksella toimivan Open Cosmosin kanssa, edistää merkittävästi ilmastonmuutoksen ja katastrofiavun maailmanlaajuisia aloitteita. Se tarjoaa myös tärkeitä tietoja keskeisille toimialoille, kuten maataloudelle ja energialle, ja parantaa entisestään niiden kestävän kehityksen käytäntöjä. Andrew Griffith, tiede-, innovaatio- ja teknologiaministeriön ministeri, korosti Maan havainnoinnin monimutkaista roolia kiireellisten globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Hän huomautti, että satelliittidata mahdollistaa nopean päätöksenteon ja tukee samalla Yhdistyneen kuningaskunnan talouden eri sektoreita.

Yhteistyöllä Open Cosmosin kanssa ja tukemalla Atlantic Constellationin tavoitteita Iso-Britannia pyrkii hyödyntämään avaruusteknologiaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä yhteistyö ei ainoastaan ​​luo uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen, vaan luo myös työllistymisnäkymiä, mikä viime kädessä edistää maan talouskasvua. Ilmoitus Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta projektiin osuu Britannian avaruuskonferenssin alkamiseen Belfastissa Pohjois-Irlannissa, mikä korostaa entisestään maan sitoutumista tieteellisen tutkimuksen ja avaruustutkimuksen edistämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Atlantic Constellation -projekti?

Atlantic Constellation -hanke on Portugalin, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan johtama aloite satelliittiryhmän kehittämiseksi, jonka tarkoituksena on seurata maapallon ympäristöolosuhteita keskittyen erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin.

Miten uusi satelliitti edistää ilmastonmuutosponnisteluja?

Uusi Britannian hallituksen rahoittama ja yhteistyössä Open Cosmosin kanssa kehitetty satelliitti tarjoaa säännöllisesti päivitettävää tietoa maapallon ilmastosta. Nämä tiedot auttavat ymmärtämään ilmastomalleja ja -trendejä, mikä puolestaan ​​helpottaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tehokkaiden ilmastonmuutoksen hillitsemisstrategioiden toteuttamista.

Mitkä toimialat hyötyvät satelliitin tiedoista?

Satelliitin tiedot ovat arvokkaita useille teollisuudenaloille, mukaan lukien maataloudelle ja energialle. Se parantaa maatalouskäytäntöjä tarjoamalla näkemyksiä sääolosuhteista ja maankäytöstä, mikä viime kädessä lisää tuottavuutta ja kestävyyttä. Lisäksi energia-ala voi hyödyntää dataa toiminnan optimointiin ja ilmastoon liittyviin haasteisiin paremmin vastaamiseen.