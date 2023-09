Ison-Britannian lintupopulaatiot kohtaavat voittajia ja häviäjiä ilmastonmuutoksen vallitessa

By

Tiedemiesten mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lintukannat ovat kokemassa merkittäviä muutoksia ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Vaikka jotkut lajit kukoistavat, toiset kohtaavat vakavan vähenemisen.

Luonnollisten elinympäristöjen häviäminen, torjunta-aineiden käyttö ja muuttuvat säätavat ovat kaikki osaltaan lintujen vähenemistä Britanniassa. British Trust for Ornithology raportoi, että luonnonvaraisten lintujen määrä on laskenut 73 miljoonalla vuodesta 1970.

Erityisesti muuttolinnut kohtaavat haasteita, kun ne navigoivat äärimmäisissä sääolosuhteissa eri mantereilla. Tohtori Dave Leech, British Trust for Ornithology -järjestön rengastuksen johtaja, korostaa ilmastonmuutosta suurena paineena muuttolintuihin. Niiden on otettava huomioon ilmasto-olosuhteet paitsi pesimäalueillaan myös talvehtimisalueillaan ja alueilla, joiden kautta he kulkevat muuton aikana.

Jotkut lajit sopeutuvat muuttuvaan ilmastoon. Esimerkiksi ruokokukat hyödyntävät pidempiä ja kuumempia kesiä tuottamalla enemmän jälkeläisiä. Samoin Cettin katkaran kaltaiset lajit laajentavat levinneisyysaluettaan pohjoiseen.

Muut lajit, kuten käki ja pajukäki, kamppailevat kuitenkin ilmaston lämpenemisen myötä. Isossa-Britanniassa kesää viettävien käkien on vaikea palata Afrikasta ruuan puutteen ja lukumäärän vähenemisen vuoksi.

Lintukantojen väheneminen on merkittävä huolenaihe sekä lintuharrastajille että -suojelijalle. Ikonisten lajien, kuten käki ja satakieli, katoamisella voi olla syvä vaikutus tuleviin sukupolviin, joilla ei ehkä koskaan ole mahdollisuutta kuulla ainutlaatuisia kutsujaan.

Lintuharrastajat ovat kuitenkin edelleen toiveikkaina, että ilmastonmuutos voi johtaa uusien lajien syntymiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Esimerkiksi Britannian rannoilla aiemmin harvoin tavatut lajit, kuten mustasiipinen paalu ja mehiläissyöjä, ilahduttavat nyt lintuharrastajia.

Laajan tiedonkeruun ja seurannan avulla tutkijat toivovat ymmärtävänsä paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintukantoihin ja kehittävänsä strategioita näiden muutosten lieventämiseksi.

