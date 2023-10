UCF osallistuu International Observe the Moon Night -tapahtumaan

UCF, joka tunnetaan myös nimellä SpaceU, liittyy jälleen maailmanlaajuiseen International Observe the Moon Night -tapahtumaan lisätäkseen tietoisuutta kuun tieteestä ja -tutkimuksesta. Yliopisto isännöi omaa Observe the Moon Knight -tapahtumaa 21. lokakuuta, ja se tarjoaa ilmaisen pääsyn kaukoputkiin ja avaruuteen liittyviin aktiviteetteihin Reflecting Pond -lammen ympärillä. Tapahtuma on avoin yleisölle.

Tapahtuman aikana UCF:n avaruusasiantuntijat ovat käytettävissä auttamaan osallistujia kuun havainnointiin kampukselta. Tapahtuma järjestetään klo 6-8, jolloin osallistujat voivat nauttia näkymistä kuuhun ennen kuin taivas tummuu liikaa. UCF College of Sciences -fysiikan apulaisprofessori Adrienne “Addie” Dove toteaa, että kuu on vielä tuolloinkin näkyvissä.

Professori Yan Fernandez liittyy Doveen tapahtumassa jakaakseen näkemyksiä heidän kuututkimuksestaan, mukaan lukien NASAn Lunar-VISE-tehtävä. Tämä tehtävä keskittyy kuun tietyn alueen tutkimiseen mineraalien ja kemiallisten resurssien tunnistamiseksi.

Teleskooppikatselun lisäksi UCF-kirjastoissa ja erilaisissa opiskelijajärjestöissä on myös astronomiaan ja fysiikkaan liittyviä osastoja ja aktiviteetteja. Osallistujilla on mahdollisuus oppia lisää näistä aiheista meteoriiteista vesiraketteihin sekä kuun kraatterien tutkimiseen. Lisäksi paikalla on kuun passiasema, jossa osallistujat voivat kerätä leimoja liikkuessaan eri avaruusasemilla, joita isännöivät UCF:n planeettatutkijat, tiedekirjastonhoitajat ja yliopiston Astronomy Societyn jäsenet.

Tämä tapahtuma on vain yksi monista Knights Under the Stars -tapahtumista, joita isännöivät Robinson Observatory ja opiskelijoiden johtama Astronomy Society. UCF jatkaa omistautumistaan ​​avaruustutkimukselle ja ansaitsee sille lempinimen SpaceU. Yliopistolla on pitkät perinteet tähtien tavoittamisesta, ja sillä on lukuisia NASAn Artemis-ohjelmaa tukevia hankkeita ja Kennedyn avaruuskeskuksen tutkinnon suorittaneiden merkittävä panos. Lisäksi UCF:llä on nimetty asteroideja yli tusinan tutkijansa mukaan ja jopa planeetta on nimetty sen kunniaksi.

Avaruustutkimuksen henki ulottuu myös UCF:n urheiluohjelmiin teemalla Space Games. Nämä tapahtumat, jotka käynnistyivät ensimmäisen kerran vuonna 2016 jalkapallon kanssa, kunnioittavat UCF:n osallistumista avaruusteollisuuteen. Miesten jalkapallon tuleva avaruusottelu pelataan Coastal Carolinaa vastaan ​​18. lokakuuta. Myös naisten jalkapallo ja lentopallo ovat pelanneet avaruusottelunsa tänä vuonna. Kohokohta on UCF-jalkapallon seitsemäs vuotuinen avaruusottelu 11. marraskuuta, ja vastustaja on Oklahoma State. Mielenkiintoista on, että UCF:n jalkapallostadionin 50 jaardin linja on samalla leveysasteella kuin NASAn historiallinen laukaisualusta, Launch Complex 39A, joka sijaitsee noin 35 mailia yliopistosta itään.

UCF pyrkii edelleen huippuosaamiseen avaruustutkimuksessa ja -koulutuksessa sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Lähteet:

- Lähdeartikkeli