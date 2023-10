Edistyy alalla: pehmeät anturit laajentavat mahdollisuuksia robotiikassa ja proteesissa

By

Pehmeä, joustava ja erittäin herkkä, uraauurtava pehmeä anturi, jonka British Columbian yliopiston (UBC) ja Hondan tutkijat ovat yhdessä kehittäneet, on valmis mullistamaan robotiikan ja proteesien alat. Tämä innovatiivinen anturi, kun sitä kiinnitetään käsivarsien tai robottiraajojen pintaan, parantaa kosketusherkkyyttä ja kätevyyttä, jolloin koneet voivat suorittaa monimutkaisia ​​tehtäviä helposti. Lisäksi sen ihomainen rakenne edistää turvallisempaa ja realistisempaa vuorovaikutusta ihmisten ja robottien välillä, mikä lisää luottamusta ja yhteistyötä.

Pehmeässä anturissa, joka on valmistettu osana tohtori Mirza Saquib Sarwarin uraauurtavaa sähkö- ja tietokonetekniikan tohtorityötä UBC:n ammattitieteellisessä tiedekunnassa, on vaikuttava valikoima ominaisuuksia. Tunnistelemalla erilaisia ​​voimia, anturi antaa proteettisille ja robottikäsivarsille mahdollisuuden reagoida kosketusärsykkeisiin poikkeuksellisen tarkasti ja hienovaraisesti. Herkät esineet, kuten munat tai vesilasit, voidaan nyt tarttua ja ohjata luottavaisesti ilman vaurioiden tai onnettomuuksien riskiä.

Pohjimmiltaan silikonikumista – materiaalista, jota käytetään yleisesti elokuvateattereissa todenmukaisten ihoefektien luomiseen – anturi on huolellisesti suunniteltu jäljittelemään ihmisen ihon nurjahdus- ja ryppyjä. Hyödyntämällä heikkoja sähkökenttiä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin kosketusnäytöissä, anturi voi havaita esineitä kaukaa ja samalla havaita voimia sekä pintaan että sitä pitkin. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä on ensiarvoisen tärkeä ihmisen ja robotin välisessä vuorovaikutuksessa, minkä ansiosta robotit voivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti ihmisten välittömässä läheisyydessä.

UBC:n ja Hondan Frontier Robotics -tutkimuslaitoksen yhteistyö on tuottanut käytännöllisen ja skaalautuvan teknologian. Anturin suoraviivainen valmistusprosessi mahdollistaa helpon skaalautuvuuden, mikä mahdollistaa suurten pintojen peittämisen ja suurien määrien tuotannon. Tohtori John Madden, tutkimuksen johtava hahmo ja UBC:n sähkö- ja tietokonetekniikan professori, vahvistaa, että anturit ja tekoäly muuttavat nopeasti robotteja tehokkaammiksi ja todenmukaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Kasvun varaa on kuitenkin vielä paljon.

Kuten tohtori Madden huomauttaa, ihmisen iholla on paljon paremmat tunnistusominaisuudet kuin nykyinen tekniikka sallii. Tutkimustyöt keskittyvät kuromaan umpeen tätä aukkoa parantamalla antureita edelleen jäljittelemään ihmisen kosketuksen monimutkaisuutta, mukaan lukien lämpötilan havaitseminen ja jopa vaurioiden arviointi. Lisäksi tekoälyn integroinnilla on keskeinen rooli robottien auttamisessa priorisoimaan ja reagoimaan asiaankuuluviin aistitietoihin. Kehittyneiden antureiden ja tekoälyn kehityksen on tapahduttava rinnakkain, mikä muodostaa tulevaisuuden, jossa robotit elävät saumattomasti rinnakkain ja tekevät yhteistyötä ihmisten kanssa.

FAQ

Mikä on UBC:n ja Hondan tutkijoiden kehittämän pehmeän anturin tarkoitus?

Pehmeä anturi on suunniteltu parantamaan kosketusherkkyyttä ja kätevyyttä robotiikassa ja proteettisissa sovelluksissa. Sen avulla koneet voivat suorittaa herkkiä tehtäviä ja olla turvallisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Miten pehmeä anturi toimii?

Anturi käyttää heikkoja sähkökenttiä havaitsemaan esineitä, kuten kosketusnäyttöjä, samalla kun se pystyy tunnistamaan voimia sen pintaan ja sitä pitkin. Tämä yhdistelmä mahdollistaa tarkan ja reagoivan vuorovaikutuksen.

Mitä materiaaleja anturin rakenteessa on käytetty?

Anturi koostuu pääasiassa silikonikumista, joka on monipuolinen materiaali, joka tunnetaan joustavuudestaan ​​ja muistuttaa ihmisen ihoa.

Voidaanko pehmeä anturi olla massatuotantona?

Kyllä, anturi voidaan helposti valmistaa ja skaalata kattamaan suuria pinta-aloja. Tämä tekee massatuotannosta mahdollista ja avaa oven laajalle käyttöönotolle eri toimialoilla.

Miten anturien ja tekoälyn edistysaskeleet voivat hyödyttää robotteja?

Sensorien ja tekoälyn jatkokehitys mahdollistaa robottien monimutkaisen monimutkaisen ihmisen kosketuksen, mukaan lukien lämpötilan havaitsemisen ja vaurioiden arvioinnin. Tämä edistys parantaa heidän kykyjään ja saa heidät reagoimaan paremmin ympäristöönsä ja ihmisten vuorovaikutukseen.