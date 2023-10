MIT-tutkijat yhdistävät twistroniikan ja kvasikiteet, avaamalla oven uusille löydöille suprajohtavuudessa

By

MIT:n tutkijat ovat tehneet jännittävän läpimurron kvasikiteiden tutkimuksessa yhdistämällä ne twistronics-nimiseen tekniikkaan. Kvasikiteet ovat ainutlaatuinen materiaaliluokka, jolla on epätavallisia kuvioita ja ominaisuuksia jossain kiteen ja amorfisen materiaalin välissä. Nature-lehdessä julkaistu tutkimus esittelee uuden joustavan alustan kvasikiteiden tutkimiseen ja niiden mahdollisten sovellusten tutkimiseen.

Tutkimus rakentuu twistronic-alalle, jossa pinotaan atomin ohuita materiaalikerroksia päällekkäin ja kierretään niitä pienessä kulmassa moiré-superhilaksi. Tällä kuviolla on merkittävä vaikutus elektronien käyttäytymiseen ja se voi johtaa mielenkiintoisten ilmiöiden syntymiseen. Twistronics on jo onnistunut luomaan uusia kvanttimateriaaleja, joilla on ainutlaatuiset ominaisuudet.

Tässä tutkimuksessa ryhmä pinoi kolme grafeenilevyä päällekkäin ja käänsi kahta arkkia eri kulmiin. Tämä johti kvasikiteen, materiaalin, jossa on monimutkainen ja epäsäännöllinen atomikuvio, luomiseen. Kvasikiteiden tutkiminen ja ymmärtäminen on ollut haastavaa, koska niiden valmistus on vaikeaa.

Yhdistämällä twistronikoita ja kvasikiteitä tutkijat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia suprajohtavuuden ja muiden eksoottisten ilmiöiden tutkimiseen. Suprajohtavuus on ilmiö, jossa elektronit voivat virrata materiaalin läpi ilman vastusta, mikä johtaa erittäin tehokkaisiin elektronisiin laitteisiin. Suprajohtavuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen on ollut pitkäaikainen tavoite elektroniikassa.

Tämä tutkimus ei ainoastaan ​​tarjoa uusia näkemyksiä kvasikiteistä, vaan myös osoittaa twistroniikan potentiaalin monipuolisena työkaluna atomisesti ohuiden materiaalien luomiseen ja tutkimiseen. Näiden materiaalien ainutlaatuisilla ominaisuuksilla ja käyttäytymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia tulevaan teknologiseen kehitykseen.

