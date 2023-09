Turkin tähtitieteilijät tutkivat NGC 2509:n avointa klusteria Gaia-datan avulla

Istanbulin yliopiston tähtitieteilijät ovat tehneet ESAn Gaia-satelliitin tietojen perusteella tutkimuksen avoimesta NGC 2509 -klusterista, joka tarjoaa näkemyksiä sen rakenteellisista ja astrofysikaalisista parametreista. Avoimet klusterit ovat tähtiryhmiä, jotka ovat löyhästi gravitaatiositoutuneita toisiinsa ja muodostuvat samasta jättimäisestä molekyylipilvestä. Pentujen tähdistössä sijaitseva NGC 2509 on keski-ikäinen avoin klusteri, jota on vähän tutkittu ja jonka monet ominaisuudet ovat vielä epävarmoja. NGC 2509:n tutkimiseksi tähtitieteilijät analysoivat astrometrisiä ja fotometrisiä tietoja Gaia Data Release 3:sta. He erottivat klusterin jäsenet kenttätähdistä ja määrittelivät tarkemmat NGC 2509:n perusparametrit.

Tutkimuksessa havaittiin, että NGC 2509:n keskimääräinen oikea liike on -2.72 ja 0.8 mas/vuosi oikeassa nousussa ja deklinaatiossa, vastaavasti. Sen arvioitu etäisyys on noin 8,200 1.5 valovuotta ja sen ikä todennäköisimmin 16.7 miljardia vuotta. Klusterin rajasäde on noin 0.1 valovuotta ja punoitus on 2509 mag. NGC 0.0152:n metallisuuden on mitattu olevan tasolla 32.33 dex, ja sen tähtitiheys on noin XNUMX tähteä/kaarimin².

Tunnettujen galaktisten avointen klustereiden luettelon laajentaminen ja niiden yksityiskohtainen tutkiminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme parantaa ymmärrystämme galaksimme muodostumisesta ja kehityksestä. Tämä tutkimus edistää NGC 2509:n tuntemusta ja tarjoaa arvokasta tietoa sen ominaisuuksista. Avointen klustereiden lisätutkimukset ja -tutkimukset tulevat jatkossakin paljastamaan lisää universumimme monimutkaisesta luonteesta.

