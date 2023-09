Intian Aditya L1 -tehtävä herättää huolta aurinkomyrskyriskien keskellä

By

NASAn äskettäin julkaisema kauhistuttava video, joka esittelee voimakasta Coronal Mass Ejection (CME) -pilveä, on herättänyt huolta mahdollisista riskeistä, joita Intian Aditya L1 -lento voi kohdata. Intian avaruustutkimusorganisaatio (ISRO) odottaa innokkaasti Sun-tehtävänsä Aditya L1 menestystä, ja asiantuntijat vetävät rinnastuksia NASAn Parker Solar Probe -operaation haasteisiin.

NASAn Parker Solar Probe on auttanut tarjoamaan arvokkaita näkemyksiä aurinkomyrskyjen haitallisista vaikutuksista. Sen läheiset kohtaamiset Auringon kanssa ovat tuottaneet ratkaisevaa tietoa aurinkoilmiöistä, mikä on auttanut ymmärtämään paremmin niiden vaikutuksia Maahan. Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että nämä aurinkomyrskyt voivat vaikuttaa ilmastoon ja laukaista revontulien ilmestymisen napa-alueiden ympärille.

Huolimatta onnistuneesta voimakkaasta aurinkomyrskystä ja merkittävien aurinkotietojen keräämisestä, Parker Solar Probe on korostanut avaruusluotainten potentiaalisia vaaroja. Kun Aditya L1 on matkalla Lagrange 1 -pisteeseen, jossa se tutkii aurinkoa, on ilmaantunut huoli siitä, että se saattaa kohdata samanlaisia ​​haasteita.

CME:t, valtavat purkaukset Auringon ulkoilmakehästä, ohjaavat avaruussää, joka aiheuttaa riskejä satelliiteille, viestintätekniikoille ja sähköverkoille Maan päällä. Parker Solar Probe pyrki analysoimaan, voivatko CME:t olla vuorovaikutuksessa planeettojen pölyn kanssa ja ennustaa avaruuden sääkuvioita planeettamme, ihmisen toiminnan ja satelliittien turvaamiseksi.

Maapallon kaltaisten planeettojen läheltä löytyvällä planeettojen välisellä pölyllä on ratkaiseva rooli sen nopeuden ymmärtämisessä, jolla CME:t kulkevat Auringosta Maahan, mikä mahdollistaa niiden vaikutusten tarkemman ennustamisen. Nämä aurinkoilmiöt voivat syrjäyttää planeettojen välisen pölyn jopa 6 miljoonan kilometrin päähän Maasta.

Vaikka huolenaiheet jatkuvat, on tärkeää ottaa huomioon joitain Aditya L1 -tehtävään liittyviä avaintekijöitä. Toisin kuin Parker-tehtävä, Aditya L1 -avaruusalus sijaitsee huomattavan etäisyyden päässä Auringosta ja on hieman yli 1.5 miljoonan kilometrin päässä Maasta. Lisäksi avaruusalus on varustettu suojakerroksilla ja erikoismateriaaleilla, jotka suojaavat sitä säteilyltä ja CME-pilviltä.

Kun Aditya L1 jatkaa matkaansa syvän avaruuden halki kohti Lagrange-pistettä, on ryhdytty varotoimiin mahdollisten haittojen lieventämiseksi. Intian ISRO on edelleen optimistinen tehtävänsä onnistumisen suhteen aurinkomyrskyjen asettamien haasteiden keskellä.

