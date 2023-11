Uusi löytö paljastaa, että kolminkertaiset tähdet voivat muuttaa käsityksemme Massive Be Starista

By

Leedsin yliopiston tutkijoiden tekemä uraauurtava uusi tutkimus on paljastanut massiivisten Be-tähtien aiemmin tuntemattoman puolen. Tutkimus, jota johtivat tohtoriopiskelija Jonathan Dodd ja professori René Oudmaijer Fysiikan ja tähtitieteen korkeakoulusta, kyseenalaistaa pitkäaikaisen uskomuksen, jonka mukaan Be-tähdet ovat ensisijaisesti kaksoistähtinä, ja viittaavat sen sijaan, että ne voisivat itse asiassa olla osa kolmoisjärjestelmiä.

Be stars, B-tähtien osajoukko, on ominaista niiden ympärillä oleva kaasukiekko, joka muistuttaa Saturnuksen renkaita omassa aurinkokunnassamme. Vaikka nämä tähdet ovat olleet tiedossa yli vuosisadan, niiden alkuperä on pysynyt mysteerinä tähän asti. Tähtitieteilijöiden keskuudessa vallitseva yksimielisyys oli, että kaasukiekot muodostuivat Be-tähtien nopeasta pyörimisestä, mikä puolestaan ​​johtui binäärijärjestelmän tähtien välisistä vuorovaikutuksista.

Tutkijat löysivät kuitenkin todisteita, jotka osoittavat, että Be-tähdet esiintyvät usein osana kolmoisjärjestelmiä binäärijärjestelmien sijaan. Analysoimalla Euroopan avaruusjärjestön Gaia-satelliitin tietoja he havaitsivat tähtien liikettä yötaivaalla pitkiä aikoja. Tämä huolellinen analyysi paljasti hienovaraisia ​​huojuntaa ja spiraaleja tähtien liikeradalla, mikä osoitti lisäkumppaneiden läsnäoloa.

On huomattava, että tutkimuksessa havaittiin, että Be-tähdillä näyttää olevan pienempi määrä kumppaneita kuin B-tähdillä alun perin. Ryhmä kuitenkin teoriassa, että tämä ero voi johtua siitä, että näistä seuralaisista on tullut liian heikkoja havaittaviksi. Lisätutkimukset eri tietojoukoilla vahvistivat, että B- ja Be-tähtien kumppanitähtien määrä tulee vertailukelpoiseksi suuremmilla eroilla, mikä viittaa kolmannen tähden osallistumiseen monissa tapauksissa.

Tällä uudella ymmärryksellä kolmoisjärjestelmien yleisyydestä Be-tähtien keskuudessa on kauaskantoisia seurauksia tähtitieteen eri aloille. Se voi auttaa ymmärtämään mustia aukkoja, neutronitähtiä ja jopa gravitaatioaaltolähteitä. Professori Oudmaijer ehdottaa, että nämä löydöt tarjoavat arvokkaita näkemyksiä esineistä, jotka aiheuttavat gravitaatioaaltoja, kuten mustien aukkojen ja neutronitähtien sulautumisesta. Lisäksi löytö korostaa kolminkertaisten tähtijärjestelmien huomioimisen merkitystä tähtien evoluution tutkimuksessa.

Tämän STFC:n (Science and Technology Facilities Council) rahoittaman uraauurtavan tutkimuksen suoritti yhteistyössä Leedsin yliopiston tutkijoiden ryhmä, johon kuuluivat tohtoriopiskelijat Jonathan Dodd ja Isaac Radley sekä tohtori Miguel Vioque ALMA-observatoriosta Chile ja tohtori Abigail Frost European Southern Observatorysta Chilessä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mitä ovat Be-tähdet?

Be-tähdet ovat osa B-tähdistä, joiden ympärillä on tyypillinen kaasukiekko, joka on samanlainen kuin aurinkokuntamme Saturnuksen renkaat.

Miten Be-tähdet syntyivät?

Tähän äskettäiseen löytöyn asti Be-tähtien muodostuminen oli ollut mysteeri tähtitieteen alalla. Aikaisemmin uskottiin, että näitä tähtiä ympäröivä kaasukiekko johtui niiden nopeasta pyörimisestä, joka johtuu usein vuorovaikutuksesta binäärijärjestelmän seuralaisen tähden kanssa.

Mitä tutkimus sai selville Be starsista?

Tutkimuksessa löydettiin todisteita siitä, että Be-tähdet, joiden uskottiin aiemmin olevan pääasiassa binäärisysteemeissä, löytyvät useammin kolmoisjärjestelmistä. Kolmannen tähden läsnäolo pakottaa usein kumppanin lähemmäksi Be-tähteä, mikä johtaa massan siirtymiseen ja ominaisen kaasukiekon muodostumiseen.

Mitkä ovat tämän löydön seuraukset?

Kolminkertaisten tähtien järjestelmien löytämisellä Be-tähtien joukosta on merkittäviä seurauksia tähtitieteen eri aloille. Se voi auttaa ymmärtämään mustia aukkoja, neutronitähtiä ja gravitaatioaaltojen lähteitä. Lisäksi se korostaa kolminkertaisten tähtijärjestelmien huomioimisen tärkeyttä tähtien evoluution tutkimisessa.