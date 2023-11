Uusi strategia parantaa protonijohtimien johtavuutta ja vakautta

By

Tokion teknologiainstituutin tutkijat ovat löytäneet innovatiivisen lähestymistavan protonijohtimien johtavuuden ja stabiilisuuden parantamiseksi keski- ja alhaisissa lämpötiloissa. Dopingoimalla emomateriaalia, jossa oli häiriintyneitä luontaisia ​​happivapaita paikkoja, tutkijat pystyivät parantamaan huomattavasti perovskiittityyppisten protonijohtimien protonien johtavuutta ja stabiliteettia tavallisen akseptoridopingmenetelmän sijaan. Tämä läpimurto avaa uusia mahdollisuuksia polttokennojen ja elektrolyysikennojen suunnitteluun.

Protoniset keraamiset (tai protonia johtavat) polttoaine-/elektrolyysikennot (PCFC/PCEC) saavat huomiota kestävänä energiateknologiana. Näillä laitteilla on kyky muuntaa kemiallista energiaa sähköksi ja päinvastoin ilman päästöjä matalissa tai keskilämpötilassa. Niillä on potentiaalia toimia tehokkaina virtalähteinä erilaisiin sovelluksiin. Toisin kuin muun tyyppiset polttokennot ja elektrolysaattorit, PCFC/PCEC-yhdisteet eivät ole riippuvaisia ​​jalometallikatalyytteistä tai kalliista seoksista, mikä tekee niistä kustannustehokkaampia.

Tähän mennessä ei ole raportoitu protonijohtimista, joilla on sekä korkea johtavuus että korkea stabiilisuus keski- ja alhaisissa lämpötiloissa. Tämä rajoitus, joka tunnetaan nimellä "Norbyn aukko", on ollut haaste tutkijoille useiden vuosien ajan. Professori Masatomo Yashima ja hänen tiiminsä Tokyo Techistä ovat kuitenkin kehittäneet uuden strategian tämän kuilun poistamiseksi.

Sen sijaan, että käyttäisivät akseptoridopingia, joka tuo epäpuhtauksia luomaan happivapaita paikkoja kidehilassa, tutkijat keskittyivät luovuttajien dopingiin. Dopingoimalla emomateriaali luovuttajaseosteella he pystyivät vähentämään protoniloukkuvaikutusta, joka ilmenee vastaanottajan dopingilla. Tämä johti korkeaan protonien johtumiseen ja lisääntyneeseen stabiilisuuteen.

Ryhmän kokeet ja teoreettiset analyysit kehittyneitä simulointitekniikoita käyttäen osoittivat, että luovuttaja-seostettu materiaali osoitti poikkeuksellista protonijohtavuutta keski- ja alhaisissa lämpötiloissa. Lisäksi se osoitti suurta stabiilisuutta erilaisissa ympäristöissä, mikä teki siitä lupaavan ehdokkaan käytännön sovelluksiin.

Tämä löytö avaa uusia mahdollisuuksia PCFC/PCEC:iden protonijohtimien kehittämiseen ennennäkemättömällä suorituskyvyllä. Tutkijoiden ehdottamilla strategioilla ja uuden materiaalin löytämisellä on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi energia- ja ympäristötieteen ja teknologian saralla.

FAQ:

K: Mitä on luovuttajien doping?

V: Luovuttajien doping sisältää lisäaineen sisällyttämisen materiaaliin sen sähkönjohtavuuden lisäämiseksi tai sen ominaisuuksien muuttamiseksi.

K: Mitä on hyväksyjädoping?

V: Acceptor doping on menetelmä, jota käytetään epäpuhtauksien lisäämiseksi materiaaliin happivaantojen luomiseksi ja sen johtavuuden parantamiseksi.

K: Mitä ovat protonijohteet?

V: Protonijohtimet ovat materiaaleja, jotka voivat kuljettaa protoneja, mikä mahdollistaa kemiallisen energian muuntamisen sähköksi ja päinvastoin polttokennoissa ja elektrolyysikennoissa.

K: Mikä on "Norbyn aukko"?

V: "Norbyn aukko" viittaa sellaisten materiaalien puutteeseen, joilla on korkea johtavuus ja stabiilisuus keski- ja alhaisissa lämpötiloissa protonijohtimissa. Se on ollut haaste alan tutkijoille.