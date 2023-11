Uusi avaruusodyssey: Tom Hanks tapaa Artemis 2 -miehistön NASAn valmistautuessa Kuu-tehtävään

By

Ikoninen näyttelijä Tom Hanks, joka tunnetaan roolistaan ​​NASAn astronautina vuoden 1995 Hollywood-hitissä "Apollo 13", sai äskettäin tilaisuuden tavata Artemis 2:n tosielämän astronauttien miehistön. Tämä kohtaaminen tapahtui NASAn Johnson Space Centerissä Houstonissa, jossa Hanks ei vain poseerannut miehistön kanssa, vaan myös vieraili Mission Controlissa ja keskusteli Expedition 70 -astronautien kanssa kansainvälisellä avaruusasemalla.

Artemis 2:n miehistö, johon kuuluvat NASAn astronautit Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch sekä Kanadan avaruusjärjestön Jeremy Hansen, on osa NASA:n kunnianhimoista suunnitelmaa käynnistää uudelleen ihmisen kuun tutkimus. Nämä neljä astronautia on suunniteltu suorittamaan Kuun ympäri tehtävää aikaisintaan vuonna 2024. Niiden on määrä kiertää Kuuta osana NASAn pyrkimyksiä luoda kestävä Kuun läsnäolo.

Artemis Accords, rauhanomaisen avaruustutkimuksen normien kehys, ohjaa NASA:n kansainvälistä yhteistyötä näissä kuun tehtävissä. Kansainvälisten kumppaneiden kasvava liittouma NASA pyrkii tasoittamaan tietä avaruustutkimukselle ja tieteellisille löydöksille planeettamme ulkopuolella.

Artemis 2:n miehistö vieraili äskettäin NASAn Michoud Assembly Facilityssä New Orleansissa arvioidakseen Space Launch System (SLS) -raketin ydinvaihetta valmistautuessaan tulevaan Kuuseikkailuinsa. Tämä voimakas raketti yhdessä Orion-avaruusaluksen kanssa tulee olemaan väline, jolla miehistö saavuttaa Maan kiertoradan ja jatkaa lopulta kuuhun.

Artemis 2:n miehistön koulutukseen ja valmennukseen kuuluu myös tutustumista Orion-avaruusalukseen ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin. Pian he osallistuvat toipumisharjoitukseen merellä yhteistyössä NASAn ja Yhdysvaltain laivaston kanssa simuloidakseen paluutaan Maahan tehtävänsä jälkeen.

NASA jatkaa Artemis 2 -tehtävään tarvittavien komponenttien kokoamista, mukaan lukien RS-25-moottorit ja kaksoisrakettivahvistimet, jännitys kasvaa seuraavaa kuuntutkimuksen lukua varten. Artemis-ohjelma edustaa ihmiskunnan paluuta kuuhun ja luo pohjan tuleville avaruustehtäville, jotka ylittävät ihmisten tiedon ja tutkimuksen rajoja.

FAQ

Kuka on Tom Hanks?

Tom Hanks on tunnettu Hollywood-näyttelijä, joka tunnetaan monipuolisista rooleistaan ​​ja esityksistään. Avaruusyhteisössä hän on erityisen kuuluisa NASAn astronautti Jim Lovellin esittämisestä elokuvassa "Apollo 13".

Mikä on Artemis 2 -tehtävä?

Artemis 2 -tehtävä on osa NASAn Artemis-ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa ihmiset kuuhun ja luoda kestävä läsnäolo Kuussa. Artemis 2:ssa on mukana astronautien miehistö, joka kiertää kuuta ja kerää arvokasta tietoa tulevien Kuu-lentojen tueksi.

Mitä Artemis-sopimukset ovat?

Artemis Accords on NASAn kehittämä sopimus ja kehys, joka ohjaa kansainvälistä yhteistyötä kuuntutkimuksessa. Näillä sopimuksilla edistetään rauhanomaista ja yhteistyöhön perustuvaa avaruuden tutkimusta ja luodaan normeja tieteellisen tiedon jakamiseen, avaruusperinnön säilyttämiseen ja astronautien turvallisuuden varmistamiseen.

Mikä on Space Launch System (SLS) -raketti?

Space Launch System (SLS) -raketti on NASAn kehittämä tehokas kantoraketti. Se tarjoaa tarvittavan työntövoiman ja valmiudet miehistöllisten tehtävien käynnistämiseen Maan kiertoradan ulkopuolelle, mukaan lukien Artemis-matkat kuuhun ja mahdollisesti tulevat Marsiin.

(Lähde: nasa.gov)