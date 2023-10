TOI-1801 b: Lauhkea mini-Neptunus nuoressa planeettajärjestelmässä

By

Ilmoitamme löytäneensä TOI-1801 b:n, kiehtovan lauhkean mini-Neptunuksen, joka kiertää nuorta M-kääpiötähteä. Alun perin huhtikuussa 2020 TESS-planeetaehdokkaaksi tunnistetun TOI-1801 b:n jakso on 21.3 päivää. Myöhemmin tehdyt maanpäälliset havainnot, mukaan lukien fotometria läpikulussa ja sen ulkopuolella sekä tarkat radiaalinopeusmittaukset, ovat kuitenkin paljastaneet, että planeetan todellinen ajanjakso on 10.6 päivää.

Näiden seurantahavaintojen avulla olemme päättäneet, että TOI-1801 b:n massa on 5.74 ± 1.46 M⊕ ja säde 2.08 ± 0.12 R⊕. Näiden mittausten perusteella voimme luottavaisesti päätellä, että TOI-1801 b koostuu pääasiassa vedestä ja kivestä, ja sen ilmakehässä on mitätön määrä (jopa 2 massaprosenttia) vetykaasua.

Lisäksi järjestelmän ikä, jonka arvioidaan olevan noin 900 miljoonaa vuotta, sijoittaa TOI-1801 b:n nuorten kauttakulkumatkalla olevien eksoplaneettojen joukkoon. Muiden tunnettujen eksoplaneettojen rinnalle piirretty TOI-1801 b erottuu ainutlaatuisena jäsenenä.

Massa-säde-suhdetta kuvaavassa kaaviossa TOI-1801 b:n epävarmuudet on kuvattu värillisinä varjostettuina alueina luottamustasoilla. Koostumusmallit, joita edustavat eriväriset viivat, tarjoavat näkemyksiä eksoplaneetan mahdollisesta rakenteesta. Tarkemmin sanottuna keskimmäinen ja oikea paneeli näyttävät koostumuksen mallit ilman kaasua ja vastaavasti kaasukuorella. Kiinteät ja katkoviivat oikeanpuoleisessa paneelissa osoittavat kaasuvaipan eri lämpötilaskenaarioita.

Viitteenä kaavio sisältää myös maapallon ja Neptunuksen. Lisäksi sisällytämme B22:n ja M22:n viittauksiksi samalle planeetalle julkaistujen ristiriitaisten tulosten vuoksi, jotka osoittavat erilaisia ​​mittauksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että TOI-1801 b on mielenkiintoinen lisä tietoomme eksoplaneetoista. Sen lauhkea luonne, koostumus ja nuori ikä tekevät siitä houkuttelevan lisätutkimuksen kohteen. Tällaisten eksoplaneettojen jatkuva tutkimus auttaa ymmärtämään planeettojen muodostumista ja evoluutiota erilaisissa ympäristöissä aurinkokuntamme ulkopuolella.

Määritelmät:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M-kääpiö: Pääsarjan tähtityyppi, joka tunnetaan myös nimellä punainen kääpiö, jonka massa on 0.08–0.6 kertaa Auringon massa.

– Säteittäinen nopeus (RV): tähden liikkeen mittaus kohti tarkkailijaa tai siitä poispäin käyttämällä Doppler-siirtovaikutusta.

– Massa ja säde: Massa viittaa aineen määrään esineessä, kun taas säde mittaa etäisyyttä keskustasta ulkopintaan.

– Isotiheysviivat: Harmaa katkoviivat massa-sädekaaviossa, jotka edustavat samantiheyksisiä viivoja eri koostumusmalleissa.

– Spesifinen entropia: Termodynaaminen ominaisuus, joka määrittää järjestelmän häiriön tai satunnaisuuden.

– H2: Molekyylivetykaasu.

– CARMENES ja HIRES: Laitteet, joita käytetään tarkkoihin radiaalisen nopeuden mittauksiin.

