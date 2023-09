Todisteet viittaavat siihen, että muinaiset merieläimet ovat saattaneet auttaa muokkaamaan neuronien kehitystä

By

Hiljattain Cell-lehdessä julkaistu tutkimus tutkii hermosolujen kehitystä eläimissä keskittyen placozoaneihin, millimetrin kokoisiin merieläimiin. Barcelonan Genomic Regulaation -keskuksen tutkijat ovat havainneet, että placozoaneista löydetyt erikoistuneet erityssolut voivat olla monimutkaisempien eläinten hermosolujen esiaste.

Placozoanit ovat yksinkertaisia ​​olentoja, joilla ei ole ruumiinosia tai elimiä. Ne ovat suunnilleen suuren hiekkajyvän kokoisia ja ruokkivat leviä ja mikrobeja matalissa, lämpimissä merissä. Näiden eläinten on arvioitu ilmestyneen maapallolle ensimmäisen kerran noin 800 miljoonaa vuotta sitten, ja ne ovat yksi viidestä eläinsuvusta.

Tutkijat käyttivät erilaisia ​​molekyylitekniikoita ja laskennallisia malleja kartoittaakseen eri solutyyppejä placozoanissa ja ymmärtääkseen, kuinka ne kehittyivät. He loivat "solukartastoja", joiden avulla he pystyivät tunnistamaan tiettyihin solutyyppeihin liittyvien geenien klustereita tai "moduuleja". Vertaamalla eri lajeja he rekonstruoivat, kuinka nämä solut kehittyivät ajan myötä.

Tutkimus paljasti, että placozoanilla on yhdeksän pääsolutyyppiä, joita yhdistää niiden välillä siirtyvät välisolutyypit. Nämä solut kasvavat ja jakautuvat ylläpitääkseen tasapainoa, joka tarvitaan eläimen liikkumiseen ja syömiseen. Mielenkiintoista on, että tutkijat löysivät erillisen ryhmän peptidergisiä soluja placozoaneista, joilla on yhtäläisyyksiä hermosolujen kanssa. Näitä yhtäläisyyksiä ei löytynyt muista varhain haarautuvista eläimistä, kuten sienistä tai kampahyytelöistä.

Tutkijat havaitsivat, että peptidergiset solut placozoanissa erilaistuvat samalla tavalla kuin neurogeneesiprosessi kehittyneemmillä eläimillä. Heillä on myös geenimoduuleja, joita tarvitaan neuronin pre-synaptiseen tukirakenteeseen, jonka avulla he voivat lähettää viestejä. Niistä puuttuvat kuitenkin komponentit, joita tarvitaan neuronaalisen viestin vastaanottamiseen tai sähköisten signaalien johtamiseen.

Lisäksi tutkimus osoitti, että placozoan-solutyypit kommunikoivat keskenään käyttämällä spesifisiä proteiineja, joita kutsutaan GPCR:eiksi ja neuropeptideiksi, samalla tavalla kuin neuronit kommunikoivat käyttämällä neuropeptidejä erilaisissa fysiologisissa prosesseissa.

Löydökset viittaavat siihen, että hermosolujen evoluutio alkoi noin 800 miljoonaa vuotta sitten erityssolujen ilmaantuessa placozoaneihin. Ajan myötä nämä solut saivat uusia geenimoduuleja, jotka mahdollistivat postsynaptisten tukirakenteiden, aksonien, dendriittien ja ionikanavien kehittymisen, mikä johti todellisten neuronien muodostumiseen.

Tämä tutkimus valaisee hermosolujen evoluution alkuvaiheita ja antaa käsityksen monimutkaisista hermostojärjestelmistä, joita nähdään kehittyneemmillä eläimillä nykyään.

