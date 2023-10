Tutkimus tunnistaa tuhansia ohjelmoitavia DNA:ta leikkaavia entsyymejä

By

MIT:n McGovern Institute for Brain Researchin uusi tutkimus on tunnistanut tuhansia ohjelmoitavia DNA-leikkausentsyymejä nimeltä Fanzors. Fanzorit ovat RNA-ohjattuja entsyymejä, jotka voidaan ohjelmoida leikkaamaan DNA:ta tietyistä kohdista, samalla tavalla kuin bakteerientsyymit, joita käytetään laajalti käytetyssä CRISPR-geeninmuokkausjärjestelmässä. Science Advances -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että on löydetty erilaisia ​​luonnollisia Fanzor-entsyymejä, joita voitaisiin mukauttaa tutkimukseen tai lääketieteeseen.

RNA-ohjatut entsyymit ovat osoittautuneet arvokkaiksi työkaluiksi laboratoriossa, kuten CRISPR-pohjaisten genominmuokkaustyökalujen menestys osoittaa. Nämä työkalut ovat mullistaneet DNA-muokkauksen ja nopeuttaneet tutkimusta geeniterapioiden alalla. Tutkijat ovat sittemmin paljastaneet erilaisia ​​RNA-ohjausentsyymejä bakteereista, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat laboratoriokäyttöön. Äskettäinen Fanzorien löytö laajentaa RNA-ohjatun biologian rajoja. Aikaisemmin tällaisia ​​entsyymejä oli löydetty vain eukaryoottisista organismeista, ryhmästä, joka sisältää kasveja, eläimiä ja sieniä, joille on tunnusomaista niiden kalvoon sitoutuneet ytimet.

Yksi mahdollinen etu eukaryoottisista organismeista peräisin olevien entsyymien käyttämisessä on niiden mahdollinen soveltuvuus käytettäväksi muissa eukaryooteissa, mukaan lukien ihmiset, johtuen niiden luonnollisesta evoluutiosta samanlaisissa geneettisissä ympäristöissä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Fanzor-entsyymejä voidaan muokata geneettisesti leikkaamaan tarkasti tiettyjä DNA-sekvenssejä ihmissoluissa. Uusi tutkimus osoittaa, että jotkut Fanzorit voivat kohdistaa DNA-sekvensseihin ihmissoluissa jopa ilman optimointia.

Tutkijat laajensivat merkittävästi Fanzor-entsyymien tunnettua monimuotoisuutta tunnistamalla yli 3,600 XNUMX Fanzoria eukaryooteista ja niitä tartuttavista viruksista, mikä johti viiden erilaisen entsyymiperheen tunnistamiseen. Näiden entsyymien vertaileva analyysi paljasti todisteita pitkästä evoluutiohistoriasta.

Fanzorien uskotaan kehittyneen RNA-ohjatuista DNA:ta leikkaavista bakteerientsyymeistä, joita kutsutaan TnpB:iksi. Tutkimus viittaa siihen, että nämä bakteerien edeltäjät pääsivät eukaryoottisoluihin useita kertoja, mahdollisesti virusten välityksellä tai symbioottisten bakteerien kautta. Päästyään eukaryoottisolujen sisään entsyymit kehittivät uuteen ympäristöönsä sopivia ominaisuuksia, kuten signaalin, jonka avulla ne pääsevät solun tumaan ja pääsevät käsiksi DNA:han.

Tutkimuksessa tehdyt kokeet osoittivat, että Fanzorilla on erottuva DNA:ta leikkaava aktiivinen kohta verrattuna niiden bakteerikollegoihin, mikä johtaa parempaan tarkkuuteen kohdesekvenssien leikkaamisessa. Lisäksi fanzoreista puuttuu bakteeri-esivanhempiensa ylenpalttinen aktiivisuus, joka leikkaa muita DNA-sekvenssejä aiotun kohteen lisäksi.

Tutkijat toivovat, että lisätutkimukset johtavat kehittyneisiin Fanzoreihin perustuvien genominmuokkaustyökalujen kehittämiseen. Niiden ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät niistä lupaavan uuden alustan RNA-ohjattujen järjestelmien alalla.

