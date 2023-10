Tutkijat kehittävät uutta tekniikkaa vaurioitumattomaan proteiinianalyysiin

By

Texas A&M -yliopiston ja TEES:n tutkijat ovat tehneet läpimurron proteiinianalyysissä ottamalla käyttöön uuden tekniikan nimeltä termostabiili-Raman-vuorovaikutusprofilointi (TRIP). Perinteisesti Raman-spektroskopia on ollut haastavaa biolääketieteen tutkijoille optisten mittausten aikana eläville proteiineille aiheutuneiden vaurioiden vuoksi. TRIP-lähestymistapa mahdollistaa kuitenkin proteiinin ja ligandin välisten vuorovaikutusten pienipitoisuuden ja pieniannoksisen seulonnan asiaankuuluvissa olosuhteissa, mikä tarjoaa leimattomia, erittäin toistettavia mittauksia.

Raman-spektroskopia on tekniikka, joka sisältää yksivärisen valon loistamisen näytteelle ja hajaantuneen valon tarkkailemista. Valon tuottama lämpö on kuitenkin historiallisesti johtanut elävien proteiinien tuhoutumiseen, mikä on johtanut epäjohdonmukaisiin tuloksiin. Nyt TRIP tarjoaa ratkaisun jäähdyttämällä pintaa tai alustaa, mikä estää proteiinivaurioita. Tämä antaa tutkijoille mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot vaarantamatta proteiinien eheyttä.

Tämän läpimurron vaikutukset ovat merkittäviä. Proteiini-ligandivuorovaikutuksilla on ratkaiseva rooli erilaisissa biologisissa prosesseissa, mukaan lukien signaalinsiirto, immuunivasteet ja geenisäätely. TRIP:n kyky havaita nämä vuorovaikutukset reaaliajassa voisi lyhentää lääke- ja rokotetestauksen aikajanaa, mikä saattaa johtaa nopeampaan ja kustannustehokkaampaan kehitykseen.

Lisäksi TRIP-tekniikka vaatii pienempiä näytekokoja ja pienempiä proteiinipitoisuuksia, mikä tekee siitä kustannustehokkaamman vaihtoehdon testaukseen. Tämä edistys proteiinianalyysissä voi mullistaa kliinisen testauksen tarjoamalla saman päivän tulokset entistä tarkemmin.

Tutkimusryhmä tutkii myös TRIP-menetelmän lisäsovelluksia. He toivovat voivansa tunnistaa proteiinien kemiallisen koostumuksen tällä tekniikalla, mikä voi vaikuttaa DNA-analyysiin ja muihin biologisiin molekyyleihin.

Kaiken kaikkiaan TRIP-tekniikan kehitys tarjoaa lupaavan ratkaisun proteiinianalyysin haasteisiin. Koska TRIP pystyy tarjoamaan vaurioitumattomia mittauksia asianmukaisissa olosuhteissa, se voi muuttaa eri aloja, mukaan lukien lääkekehitys, rokotetestaus ja kliininen diagnostiikka.

