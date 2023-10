Varhaisten kirkkaiden galaksien mysteeri ratkaistu: Bursty Star Formation

By

James Webb Space Telescope (JWST) otti äskettäin kuvia joistakin maailmankaikkeuden varhaisimmista galakseista, jotka muodostuivat muutaman sadan miljoonan vuoden sisällä alkuräjähdyksestä. Nämä galaksit näyttivät liian kirkkailta, liian suurilta ja liian kehittyneiltä ikäänsä nähden, mikä haastaa kosmologian vakiomallin. Uusi tutkimus, joka julkaistiin The Astrophysical Journal Lettersissä, viittaa kuitenkin siihen, että räjähdysmäinen tähtien muodostuminen, ilmiö, joka sisältää lyhyitä, intensiivisiä tähtien syntymän ja kuoleman jaksoja, joita seuraa pidempiä, hiljaisempia vaiheita, voi selittää tämän mysteerin.

Tutkijat käyttivät Feedback of Relativiistic Environments (FIRE) -projektin kehittyneitä tietokonesimulaatioita tämän ongelman tutkimiseen. Simulaatiot paljastivat, että tähtien purkautuminen saattoi selittää yllättävän kirkkauden, joka havaittiin JWST:n vangitsemissa varhaisissa galakseissa. Purskeinen tähtien muodostuminen on yleistä pienimassaisissa galakseissa, ja sille on ominaista tähtien muodostumisen purkaukset, joita seuraavat supernovaräjähdykset, jotka sinkoavat kaasua, joka myöhemmin putoaa takaisin muodostaen uusia tähtiä. Kuitenkin, kun galakseista tulee tarpeeksi massiivisia, niiden painovoima pitää galaksin koossa ja saattaa sen vakaaseen tilaan, mikä estää kaasun sinkoutumisen.

Jos tämä selitys vahvistetaan, se välttäisi kosmologian standardimallin tarkistuksia tai mukautuksia. Löydökset valaisevat kosmisen aamunkoiton fysiikkaa ja haastavat aikaisemmat spekulaatiot varhaisesta universumista. Tarjoamalla vankkaa havainnointitodistusta JWST on lisännyt huomattavasti ymmärrystämme galaksien fyysisistä yksityiskohdista ja antaa meille mahdollisuuden tarkastella ja tutkia varhaisen maailmankaikkeuden fysiikkaa.

