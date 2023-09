Esittelyssä Find Starlink: työkalu Starlink-satelliittien seurantaan ja katseluun reaaliajassa

By

Oletko koskaan miettinyt, voitko havaita Elon Muskin Starlink-satelliitit sijainnistasi? Uuden Find Starlink -työkalun ansiosta voit nyt seurata ja katsella näitä satelliitteja reaaliajassa. Vaikka Starlink-kartta on ollut yleisön saatavilla jonkin aikaa, sitä käytettiin ensisijaisesti kattavuuden tarkistamiseen tietyillä alueilla. Find Starlink vie sen kuitenkin askeleen pidemmälle sallimalla käyttäjien nähdä satelliittien näkyvyyden, optimaaliset katseluajat ja niihin liittyvät kirkkausarvot niiden sijainnin tai koordinaattien perusteella.

Yksi kiehtovimmista näkökohdista Starlink-satelliittien tarkkailuun on niiden ulkonäkö. Ryhmittyessään ne muodostavat valosarjan, joka kulkee yötaivaalla. Toisin kuin muut satelliitit, jotka näkyvät yksittäisinä valopisteinä, Starlink-tähdistö luo lumoavan visuaalisen näytön.

Find Starlink muistuttaa käyttäjiä siitä, että vaikka satelliitti saattaa tuntua yläpuolella, niiden joukon puuttuminen on melko yleistä. Nämä satelliitit liikkuvat hämmästyttävällä 300 mailia minuutissa, joten niiden ohittaminen on helppoa, vaikka ajoittaisit katselun oikein. Joten älä lannistu, jos et näe niitä heti.

On tärkeää huomata, että Find Starlink on itsenäinen työkalu, eikä se ole virallisesti sidoksissa SpaceX:ään tai Starlinkiin. Sen sijaan se käyttää koordinaatteja seuratakseen näiden megatähtikuvioiden polkuja niiden kiertäessä maata.

Jos olet kiinnostunut todistamaan Elon Muskin Starlink-satelliittien ihmettä, kokeile Find Starlinkia. Anna sijaintisi tai koordinaatit ja selvitä, milloin ja missä voit nähdä nämä kiehtovat valot taivaalla.

Lähteet: Ei yhtään