Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on myöntänyt Nobelin kemian palkinnon 2023 Moungi G. Bawendille, Louis E. Brusille ja Aleksei I. Ekimoville heidän merkittävästä kvanttipisteiden löydöstä ja kehittämisestä. Kvanttipisteet ovat pieniä hiukkasia, jotka toistavat värejä koonsa perusteella, joten ne sopivat täydellisesti TV-näytöille.

Kvanttipisteet toimivat johtamalla valoa suodattimen läpi, joka sisältää nämä pisteet. Suodatin toistaa värejä kvanttipisteiden leveyden perusteella. Seitsemän nanometrin kvanttipiste muuttaa valon punaiseksi, viisi nanometriä vihreäksi ja kolme nanometriä siniseksi. Tämä tekniikka mahdollistaa tarkemman värien toiston perinteisiin LED-LCD- ja OLED-televisioihin verrattuna.

Jotkut parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista OLED-televisioista käyttävät kvanttipistesuodattimia. Nämä televisiot tunnetaan QD-OLED-televisioina, ja ne tarjoavat erinomaisen väritarkkuuden ja kirkkauden. Kaksi QD-OLED-televisiota erottuvat markkinoiden parhaista valinnoista.

Samsung S95C OLED -televisio käyttää kvanttipistesuodatinta parantaakseen sen kirkkautta ja värien tarkkuutta. Se on erittäin suositeltavaa sen vaikuttavan kirkkauden ja kätevän One Connect -laatikon vuoksi kaapelien hallintaan. Tällä televisiolla on tällä hetkellä asiantuntijoiden testaaman parhaan OLED-television titteli.

Sony Bravia XR A95K OLED -televisio oli edellinen OLED-televisiokategorian johtava, mutta S95C on ohittanut sen. Siinä on erinomaiset värit ja kirkkaus, erityisesti HDR-tilassa kvanttipistesuodattimen ansiosta. Sony julkaisi myös Sony Bravia XR A95L OLED -television, joka lupaa jopa paremman kirkkauden kuin edeltäjänsä.

Valitsemalla OLED-television, jossa on palkittu kvanttipisteteknologia, kuluttajat voivat varmistaa, että he investoivat erinomaiseen katselukokemukseen. Nämä televisiot tarjoavat parannetun värintoiston ja kirkkauden, mikä tekee niistä parhaita valintoja niille, jotka haluavat päivittää kotiviihdelaitteistoaan.

Lähde: Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia