Teini-ikäinen tutkija löytää ampiaisen, joka pystyy poraamaan muovia

Huomattavassa löydössä teini-ikäinen tutkija nimeltä Matvey Nikelshparg on havainnut, että eräällä lois-ampiaislajilla on kyky porata muovia. Nikelshparg, jolla on intohimo loisten ampiaisten tutkimiseen, teki tämän löydön suorittaessaan kokeita hyönteisten kanssa kotilaboratoriossaan.

Kyseessä oleva laji, Eupelmus messene, on pieni ampiainen, joka tyypillisesti munii muiden hyönteisten päälle tai sisälle. Nämä ampiaiset käyttävät ovipositoriksi kutsuttua elintä tunkeutumaan kovettuneisiin kasveihin, jotka tunnetaan sappina ja jotka suojaavat muiden ampiaislajien toukkia. Nikelshparg kuitenkin havaitsi, että E. messene -ampiainen pystyi poraamaan munasarjaansa muovisen petrimaljan läpi ja munimaan munan säiliön ulkopuolelle.

Nikelshparg raportoi havainnoistaan ​​The Journal of Hymenoptera Research -lehdessä. Hän suoritti kokeita selvittääkseen, mitä tapahtuisi, kun useita E. messene-ampiaisia ​​sijoitetaan yhden isäntätoukan kanssa petrimaljaan. Vaikka suurin osa ampiaisista hyökkäsi välittömästi toukkia vastaan, yksi henkilö päätti porata sen sijaan astian polystyreeniseinään. Tämä käyttäytyminen havaittiin kahdeksalla 56 kasvatetusta ampiaisesta.

Muovin läpiporaus vei ampiaisilla yli kaksi tuntia, jonka aikana he pitivät taukoja lounaalle tai juomille. Tutkijat totesivat myös, että ampiaisten porausliike erosi niiden poraamisesta sappiin. Näytti siltä, ​​että ampiaisilla oli joustava porauskäyttäytyminen muovipintojen suhteen.

Näiden ampiaisten kyky tunkeutua muoviin herättää kiehtovia kysymyksiä. On epäselvää, kuinka ampiaiset puhkaisevat petrimaljan sileän pinnan, varsinkin kun muovissa ei ole halkeamia, joita ne yleensä hyödyntävät sapissa. Lisäksi on edelleen epäselvää, miksi muut sukulaislajit eivät osoita samaa käyttäytymistä.

Tällä löydöllä voi olla laajempia vaikutuksia erilaisten hyönteisten, mukaan lukien sairauksia kantavien hyttysten, pistotyökalujen ymmärtämiseen. Se voi jopa johtaa uusien kirurgisten laitteiden kehittämiseen ampiaisten porauskyvyn innoittamana.

Lähteet:

– The Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, biologi Ljubljanan yliopistosta Sloveniassa