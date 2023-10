Pandon äänet: Muinaisen puun kommunikoinnin kuunteleminen

Äskettäin on tehty äänitteitä, joiden avulla voimme kuulla yhden maapallon laajimman ja vanhimman elävän organismin tuottamia ääniä. Pando, yhdestä puusta muodostuva massiivinen metsä, on merkittävä kasvi, joka kuuluu täriseviin haapalajeihin. Pandolla on 47,000 100 vartta, joilla kaikilla on identtinen DNA, joten se leviää 12,000 hehtaarin alueelle Utahissa. Arvioitu ikä voi olla 6,000 24 vuotta, ja tämä valtava elävä olento painaa XNUMX XNUMX tonnia ja sillä on puumaiset varret, jotka kohoavat jopa XNUMX metriin.

Äänitaiteilija Jeff Rice teki yhteistyötä Friends of Pandon kanssa äänittääkseen tämän piilotetun organismin äänet. Asetettuaan hydrofonin oksan juureen olevaan koloon ja pujotessaan sen alas puun juurille, Rice havaitsi vaimean äänen, joka jopa sieppasi värähtelyjä ukkosmyrskyn aikana. Taiteilija uskoo, että värähtelyt johtuvat miljoonien lehtien värähtelemisestä metsässä ja siirtäen värähtelynsä alas oksien kautta maahan.

Pandon juuristo on sidoksissa toisiinsa, mistä on osoituksena kaukaa oksalle koputetut töksähtelyäänet. Jaetut juurijärjestelmät ovat yleisiä haapalajeissa, mutta Pando erottuu joukosta huomattavan kokonsa ja ikänsä ansiosta.

Tällä ennennäkemättömällä tilaisuudella kuunnella Pandon ääniä on sekä taiteellista että tieteellistä potentiaalia. Lance Oditt, Friends of Pandon perustaja, näkee mahdollisuuden käyttää tätä luotettavaa dataa tieteellisissä tutkimuksissa, jotta voidaan ymmärtää paremmin laajaa piilotettua hydraulijärjestelmää aiheuttamatta vahinkoa.

Jeff Rice korosti luonnonäänien merkitystä ympäristötutkimuksissa ja totesi, että ne ovat paikallisen luonnon monimuotoisuuden ennätys ja niillä voidaan mitata ympäristön muutosta. Valitettavasti Pando on tällä hetkellä taantumassa ihmisen toimien, kuten elinympäristöjen raivauksen ja kasvinsyöjäpopulaatioiden hallinnassa auttavien petoeläinten hävittämisen vuoksi. Tämä herättää huolta tämän poikkeuksellisen organismin ja sen tukeman ekosysteemin tulevaisuudesta.

