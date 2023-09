Gliese 367 b: Erittäin tiheä eksoplaneetta, jolla on mystinen alkuperä

Tähtitieteilijät ovat löytäneet merkittävän eksoplaneetan nimeltä Gliese 367 b, joka tunnetaan myös nimellä Tahay ja joka on vanginnut heidän huomionsa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta. Gliese 367 b on luokiteltu Ultrashort Period (USP) -planeetaksi, joka kiertää tähtensä ympäri vain 7.7 tunnissa. Se on yksi lähes 200 muusta USP-planeetasta, jotka on tunnistettu tähän mennessä. Gliese 367 b:n erottaa kuitenkin sen uskomaton tiheys, lähes kaksi kertaa Maan tiheys.

Näin suurella tiheydellä tutkijat uskovat, että Gliese 367 b:n on koostuttava melkein kokonaan raudasta, koska sen kivinen vaippa on irrotettu. Elisa Goffo, äskettäin Gliese 367 b:tä koskevan tutkimuksen johtava kirjoittaja, vertaa sitä Maan kaltaiseen planeettaan ilman sen kivistä vaippaa.

Gliese 367 b löydettiin alun perin NASAn Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) -satelliitin tietojen perusteella. Myöhemmät tutkimukset ovat parantaneet mittauksia ja tarjonneet tarkemman arvion sen massasta ja säteestä. Planeetan massan on nyt määritetty olevan 63 % Maan massasta ja sen säde on 70 % Maan massasta.

Yksi Gliese 367 b:n kiehtovimmista puolista on sen alkuperä. On erittäin epätodennäköistä, että planeetta muodostui nykyisessä tilassaan. Yksi mahdollisuus on, että se on planeetan ydin, jonka vaippa irrotettiin katastrofaalisen tapahtuman tai muiden protoplaneettojen kanssa tapahtuneiden törmäysten seurauksena sen varhaisen muodostumisen aikana. Toinen mahdollisuus on, että Gliese 367 b:tä ympäröi rautaa sisältävä alue protoplanetaarisessa kiekossa, josta se muodostui.

Goffon ja hänen tiiminsä tekemä tutkimus paljasti myös kahden muun planeetan läsnäolon Gliese 367 -järjestelmässä: Gliese 367 c ja d. Näiden lisäplaneettojen läsnäolo tukee käsitystä, että USP-planeettoja löytyy usein järjestelmistä, joissa on useita planeettoja, mikä viittaa mahdollisiin muodostumisskenaarioihin.

Gliese 367 b kuuluu ainutlaatuiseen eksoplaneettojen luokkaan, jota kutsutaan super-elohopeaksi. Näiden planeettojen koostumus on samanlainen kuin Merkuriuksen, mutta ne ovat suurempia ja tiheämpiä. Erityisesti Gliese 367 b on tihein tähän mennessä löydetty USP-planeetta, jonka massasta 91 % on rautaydin.

Vaikka Gliese 367 b:n tarkka alkuperä on edelleen mysteeri, sen epätavalliset ominaisuudet haastavat edelleen nykyiset planeettojen muodostumismallit. Tämän kiehtovan eksoplaneetan lisätutkimukset ja havainnot voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä planeettojen muodostumisesta ja kehityksestä äärimmäisissä olosuhteissa.

