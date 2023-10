Astroforge valmistautuu ensimmäiseen kaupalliseen syväavaruustehtävään

Kaliforniassa sijaitseva Astroforge on edistynyt merkittävästi tehtävässään louhia jalometalleja avaruudessa. Yhtiö aikoo laukaista Brokkr-2-avaruusaluksensa raketilla osana SpaceX:n Artemis-ohjelmaa ensi vuonna. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksityinen yritys lähettää tehtävän syvälle avaruuteen.

Avaruuslouhinnan taustalla on kasvava metallien tarve maailman siirtyessä pois fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Maapallon resurssit ovat rajalliset, ja perinteisissä paikoissa tapahtuva kaivostoiminta aiheuttaa taloudellisia ja ympäristökustannuksia. Monet aurinkokuntamme asteroidit sisältävät kuitenkin runsaasti metalleja, kuten kobolttia, nikkeliä ja platinaryhmän metalleja, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden teollisuuden kannalta. Lisäksi näissä asteroideissa on korkeammat metallipitoisuudet kuin maan päällä, mikä tarkoittaa, että enemmän metallien tuottamiseksi tarvitaan vähemmän materiaalia.

Astroforge pyrkii pääsemään näille markkinoille kaupallistamalla menestyksekkäästi kaivostoimintaa avaruudessa. Vaikka muut yritykset ovat yrittäneet avaruuslouhintaa aiemmin, Astroforge uskoo, että nykyinen maisema on suotuisampi kustannusten laskun ja avaruusyritysten kukoistavan ekosysteemin valmiiden komponenttien saatavuuden vuoksi. Astroforgen Brokkr-2-operaation kokonaiskustannusten arvioidaan olevan alle 10 miljoonaa dollaria.

Astroforgen perustajilla Matt Gialichilla ja Jose Acainilla on molemmilla avaruustekniikan tausta, ja heillä on kokemusta SpaceX:stä ja muista ilmailualan yrityksistä. He ymmärsivät avaruustehtävien mahdollisuudet, mutta syvän avaruusprojektien työskentelyyn liittyvät byrokraattiset haasteet pelottivat heidät. Sen sijaan he päättivät laukaista Astroforgen hyödyntääkseen avaruusteknologian edistysaskeleita ja mahdollisuuksia alentaa laukaisukustannuksia.

Ensimmäisessä syvän avaruuden tehtävässään Astroforge on kohdistanut M-tyypin asteroidin, jonka uskotaan sisältävän enemmän metalleja kuin Maassa. Vaikka alkuperäinen tehtävä sisältää asteroidin ohilennon tiedon keräämistä ja tutkimista varten, Astroforge toivoo voivansa käyttää näitä tietoja tulevissa kaivostoiminnassa.

Astroforgen edistyminen avaruusaluksensa kehittämisessä ja rakettien menestyksekkäässä testauksessa osoittaa sen olevan valmis kaupalliseen syväavaruustehtävään. Metallien kasvavan kysynnän ja avaruusresurssien potentiaalin myötä vastata näihin tarpeisiin, Astroforge on valmis vaikuttamaan merkittävästi kaivosteollisuuteen.

Lähde: Forbes