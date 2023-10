Asteroidit: mahdollinen uhka maapallolle

By

NASA julkaisi visuaalisesti houkuttelevan infografian 16. lokakuuta, jossa korostetaan huolestuttavaa asiaa, jolla voi olla katastrofaalisia seurauksia. Käsillä oleva tehtävä, joka tunnetaan nimellä "Planetary Defense", sisältää NASA:n pitämisen silmällä asteroideja, jotka voivat mahdollisesti törmätä Maahan aiheuttaen laajaa tuhoa, joka muistuttaa dinosaurusten kohtaloa. Näiden asteroidien havaitseminen on kuitenkin monimutkainen prosessi, koska ne eivät säteile valoa.

Onneksi uudet kaukoputket, jotka on suunniteltu erityisesti asteroidien metsästykseen, ovat olleet tärkeitä tässä tehtävässä. Elokuussa 2023 tunnetaan jo 32,000 405 Maan lähiasteroidia. Pyrkimys paikantaa ja jäljittää näitä asteroideja on ollut kiitettävää, sillä yli XNUMX miljoonaa havaintoa sekä amatööri- että ammattitähtitieteilijöiltä on toimitettu Minor Planet Centeriin, NASAn planeettapuolustusstrategian keskeiseen keskukseen.

Valitettavasti infografiassa esitetyt tilastot paljastavat huolestuttavan todellisuuden. Tunnetuista 32,000 10,000 maapallon lähellä olevasta asteroidista yli 140 2013 on halkaisijaltaan yli 20 metriä. Jos jokin näistä törmää Maahan, se voisi mahdollisesti tuhota koko kaupungin. Vertailun vuoksi Venäjällä vuonna XNUMX vahinkoa aiheuttaneen Tšeljabinskin meteorin arvioitiin olevan korkeintaan XNUMX metriä.

Infografiikka korostaa myös, että arviolta 14,000 140 50 metriä leveästä asteroidista, joita ei ole vielä löydetty, yksi niistä saattaa olla törmäyskurssilla Maahan. Lisäksi noin 1 asteroidia, joiden halkaisija on XNUMX kilometri, on vielä löytämättä. Tämän kokoisen asteroidin törmäyksellä voi olla katastrofaalisia seurauksia sivilisaatiolle.

Vastuu planeetan puolustuksesta ei kuulu vain NASAlle vaan organisaatioiden kollektiiville. Infografiikka muistuttaa, että ihmiskunnan turvallisuuden takaamiseksi on vielä tehtävää. Jopa pelkkä tiedon välittäminen infografiikalla voi innostaa ihmisiä liittymään asteroidien metsästykseen, mikä edistää planeetan puolustusponnisteluja.

Lähteet:

– NASA – Near-Earth Asteroids 31. elokuuta 2023

– UT – Näin NASA suunnittelee suojelevansa maata asteroideilta ja komeetoilta

– UT – NASA asettaa asteroidipuolustuksen prioriteetiksi siirtämällä NEO Surveyor -tehtävänsä kehitysvaiheeseen

– UT – Pitäisikö planeettapuolustuksen nousta keskipisteeseen?