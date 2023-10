On olemassa tuhansia potentiaalisesti vaarallisia asteroideja, jotka voivat tuhota kaupunkeja

NASAn Planetary Defense -osasto on vastuussa sellaisten asteroidien havaitsemisesta ja jäljittämisestä, jotka voivat mahdollisesti törmätä Maahan ja aiheuttaa laajaa tuhoa. Vaikka tehtävä saattaa tuntua yksinkertaiselta, se on itse asiassa melko haastava. Asteroidit eivät säteile valoa, joten ne havaitaan tyypillisesti, kun auringonvalo heijastuu niiden pinnalta ja vangitaan yötaivasta tarkkailevilla teleskoopeilla. Viime aikoina erityisesti asteroidien metsästämiseen suunniteltujen kaukoputkien määrä on lisääntynyt.

NASAn lokakuussa 2023 julkaistun infografian mukaan Maan lähiasteroideja tunnetaan tällä hetkellä 32,000 405 kappaletta. Pyrkimys näiden asteroidien tunnistamiseen ja jäljittämiseen on ollut merkittävä, sillä sekä amatööri- että ammattitähtitieteilijät ovat toimittaneet yli XNUMX miljoonaa havaintoa Minor Planet Centeriin, NASAn planeettojen puolustusstrategian keskeiseen keskukseen.

Infografiikka paljastaa kuitenkin hämmentäviä tilastoja. Maan lähellä olevista 32,000 10,000 asteroidista yli 140 2013 on halkaisijaltaan yli 20 metriä. Jos yksi näistä asteroideista osuisi maahan, se kykenisi pyyhkimään pois kokonaisen kaupungin. Asiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että Tšeljabinskin alueelle Venäjällä vuonna XNUMX osuneen asteroidin halkaisijaksi arvioitiin XNUMX metriä ja se aiheutti merkittäviä vahinkoja ja vammoja.

Vielä huolestuttavampaa on, että NASAn asiantuntijat uskovat, että olemme löytäneet vain alle puolet mahdollisesti vaarallisista 140 metriä leveistä asteroideista. He arvioivat, että näitä asteroideja on vielä löydetmättä yli 14,000 50. Lisäksi noin 1 asteroidia, joiden halkaisija on XNUMX kilometri, ei ole löydetty. Tämän kokoisen asteroidin törmäyksellä voi olla katastrofaaliset seuraukset paljon pidemmälle kuin yhden kaupungin tuhoutuminen.

Planetaarisella puolustusyhteisöllä, johon kuuluu NASA:n ulkopuolisia organisaatioita, on edessään pelottava tehtävä ihmiskunnan turvallisuuden varmistamisessa. Jokaisella ponnistelulla, olipa se kuinka pieni tahansa, on ratkaiseva rooli tässä tehtävässä. Kiehtova infografiikka muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on jatkaa ponnisteluja mahdollisesti vaarallisten asteroidien tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi.