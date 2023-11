Vilkaisu Linnunradan ytimeen: Webb-teleskooppi paljastaa merkittäviä ominaisuuksia

James Webb -avaruusteleskooppi on uraauurtavassa tehtävässä kääntänyt katseensa kohti oman Linnunrata-galaksimme ydintä ja vanginnut hämmästyttäviä kuvia, jotka paljastavat ennennäkemättömiä yksityiskohtia äärimmäisistä taivaallisista tapahtumista ja eloisasta tähtien muodostumisesta. Toisin kuin edeltäjänsä, pääasiassa näkyvää valoa tarkkaileva Hubble-teleskooppi, Webb hyödyntää infrapunavaloa, jolloin se tunkeutuu tiheisiin kosmisiin pilviin ja tarjoaa meille ennennäkemättömiä kosmisia kuvia.

Opiskelija Samuel Crowe Virginian yliopistosta johti kuvantamisprojektia ja ihmetteli Webbin tarjoamaa uskomatonta resoluutiota ja herkkyyttä. "Tällä alueella ei ole koskaan ollut infrapunadataa Webbin resoluutiolla ja herkkyydellä, joten näemme täällä ensimmäistä kertaa monia ominaisuuksia", Crowe sanoi. Teleskoopin ominaisuudet tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia tähtien muodostumista tällaisissa ympäristöissä, mikä mullistaa käsityksemme kosmoksesta.

Tämän hankkeen painopiste on Sagittarius C (Sgr C), alue, joka tunnetaan voimakkaasta tähtienmuodostuksesta ja joka sijaitsee noin 25,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta. Webbin Near-Infrared Camera (NIRCam) -laitteen ottama kuva paljastaa useita merkittäviä ominaisuuksia:

1. Puoli miljoonaa tähteä: Arvioiden mukaan noin 500,000 XNUMX kirkkaasti loistavaa tähteä Jousimies C -alueella sekä tunnistamattomia ominaisuuksia, jotka vaativat lisätutkimusta.

2. Prototähtien ryhmä: Kuvan vasemmassa keskiosassa näkyy näkyvä vaaleanpunainen amorfinen rakenne. Tämä edustaa prototähtien ryhmää – syntymässä olevia tähtiä, jotka ovat muodostumassa. Tässä joukossa on massiivinen prototähti, yli 30 kertaa aurinkomme massa. Pilven tiheys, josta nämä prototähdet nousevat, estää sen takana olevien tähtien valoa pääsemästä kaukoputkeen, mikä luo illuusion vähemmän täynnä olevasta alueesta, vaikka se on itse asiassa yksi kuvan tiheimmin pakattuista alueista.

3. Laaja kaoottisen kaasun alue: Noin 25 valovuoden laajuinen syaanialue sisältää vetykaasua, jossa on neulamaisia ​​rakenteita, joilta puuttuu tasainen suuntaus. NASA tutkii parhaillaan, mikä laukaisi tämän valtavan kaasupilven muodostumisen.

Linnunradan ydin kätkee yhden huomionarvoisen elementin, jota ei näy kuvissa – supermassiivisen mustan aukon, joka tunnetaan nimellä Sagittarius A*. Vaikka Webb-teleskooppi tarjoaa vertaansa vailla olevia näkymiä kosmokseen, on tärkeää muistaa, että sen ensisijainen tavoite on valaista varhaista maailmankaikkeutta ja selvittää sen mysteerit.

James Webbin avaruusteleskoopin uskomattomat ominaisuudet ovat tulosta NASAn, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Kanadan avaruusjärjestön välisestä laajasta tieteellisestä yhteistyöstä. Sen erittäin herkkä peili, joka ulottuu yli 21 jalkaan, ylittää Hubble-avaruusteleskoopin yli kaksi ja puoli kertaa. Lisäksi Webbin infrapuna-ominaisuudet mahdollistavat sen, että se voi tarkkailla esineitä ja ilmiöitä, jotka olivat aiemmin piilossa näkyvistä.

Webbin saapuessa olemme uuden tutkimuksen aikakauden partaalla, ei vain paljasta varhaisen maailmankaikkeuden salaisuuksia, vaan myös kohdistamme katseemme oman galaksissamme oleviin eksoplaneettoihin. Teleskoopin edistynyt spektrografilaitteisto voi purkaa kaukaisten eksoplaneettojen kemiallisen koostumuksen, paljastaen mahdollisesti ilmakehän ja auttaa etsimään elämän merkkejä. Kun Webb-teleskooppi jatkaa universumin mysteerien paljastamista, tiedemiehet odottavat innoissaan edessämme olevia loputtomia mahdollisuuksia.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?

James Webb Space Telescope on NASAn, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Kanadan avaruusjärjestön yhteistyö. Se on huippuluokan avaruusobservatorio, joka on suunniteltu tutkimaan kosmosta, mukaan lukien varhainen maailmankaikkeus ja galaksimme eksoplaneetat.

2. Miten Webb eroaa Hubble-teleskoopista?

Webb tarkkailee ensisijaisesti infrapunaspektrissä, jolloin se näkee tiheiden kosmisten pilvien läpi, joihin näkyvä valo ei pääse tunkeutumaan. Sen sijaan Hubble-teleskooppi tarkkailee pääasiassa näkyvää valoa.

3. Mitä ominaisuuksia Webb vangitsi Linnunradan ytimessä?

Webbin kuvat Sagittarius C -alueesta paljastavat prototähtien joukon, laajan kaoottisen kaasualueen ja noin puoli miljoonaa tähteä ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti.

4. Mikä on Webbin peilikoon merkitys?

Webbin peilin halkaisija on yli 21 jalkaa, joten se on yli kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin Hubble-teleskoopin peili. Tämän suuremman koon ansiosta Webb voi vangita enemmän valoa, jolloin se voi tarkkailla kaukaisempia ja muinaisempia kohteita universumissa.

5. Miten Webb tutkii eksoplaneettoja?

Webbillä on erikoistuneita spektrografeja, jotka voivat analysoida kaukaisten eksoplaneettojen ilmakehää ja antaa tietoa näiden vieraiden maailmojen kemiallisesta koostumuksesta. Nämä tiedot auttavat tutkijoita etsimään asumiskelpoisia ympäristöjä ja mahdollisia elämän merkkejä.

(Lähteet: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) ja [NASA](https://www.nasa.gov/press -julkaisu/ennennäkemätön-näkemys-galaksin-linnunradan-ytimen-hubble-2-)