Vera C. Rubinin observatorio löytää asteroideja uudella algoritmilla

Vera C. Rubinin observatorio, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2025, on esitellyt asteroidien havaitsemiskykynsä jo ennen virallista laukaisuaan. Washingtonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden algoritmin nimeltä HelioLinc3D, joka on onnistuneesti tunnistanut maanläheisen asteroidin muutaman kuvan perusteella. Algoritmi suorittaa usean yön linkityksen yhdistäen useiden öiden tiedot löytääkseen todellisia esineitä käyttämällä vähemmän havaintoja kuin nykyiset työkalut.

Rubinin observatorion tavoitteena on kaksinkertaistaa tunnettujen asteroidien ja potentiaalisesti vaarallisten asteroidien (PHA:t) määrä muutaman ensimmäisen toimintakuukauden aikana. PHA:t ovat asteroideja, joiden kiertoradat ovat riittävän lähellä Maan kiertorataa, jotta ne voivat mahdollisesti törmätä planeettamme kanssa. Suuren Simonyi Survey -teleskoopin ja maailman suurimman kalansilmäobjektiivin avulla observatorio ottaa digitaalisia kuvia taivaasta joka kolmas päivä ja tuottaa noin 20 teratavua tietoa yössä.

Heliolinc3D testattiin käyttämällä Havaijin yliopiston ATLAS-tutkimuksen tietoja. Tämän testin aikana algoritmi tunnisti onnistuneesti PHA:n nimeltä 2022 SF289, jonka ATLAS oli havainnut, mutta jota ei tunnistettu uudeksi objektiksi perinteisillä menetelmillä. Algoritmi havaitsee muutokset taivaalla vähentämällä peräkkäiset kuvat ja tunnistamalla erot. Sitten se mittaa näiden erojen kirkkauden ja sijainnin.

PHA:iden tunnistamisen lisäksi Vera C. Rubinin observatorion odotetaan tekevän useita muita aurinkokunnan löytöjä, mukaan lukien Kuiperin vyöhykkeen objekteja ja mahdollisesti suurempia tähtienvälisiä kohteita. Observatorio mullistaa tähtitieteen alan keräämällä ennennäkemättömän määrän tietoa ja tarjoamalla tutkijoille arvokkaita näkemyksiä aurinkokunnastamme ja sen ulkopuolella.

