Kaasujättiläiset ovat yleisempiä kuin aiemmin luultiin, tutkimus ehdottaa

Äskettäin Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on ehdotettu, että Jupiterin kaltaiset kaasujättiläiset voivat olla yleisempiä kuin aiemmin uskottiin, erityisesti tähtijärjestelmien hiljaisemmilla alueilla. Perinteinen käsitys tähtijärjestelmistä oli, että ne koostuivat kiviplaneetoista lähellä tähteä ja kaasujättiläisistä kauempana. Äskettäiset löydöt "kuumista Jupitereista", hyvin lähellä tähtiään kiertävistä kaasujättiläisistä, ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän oletuksen.

Tutkimus, jonka suoritti Raffaele Gratten ja hänen kollegansa Italian kansallisesta astrofysiikan instituutista, keskittyi Beta Pictoris Moving Groupiin, pieneen tähtiryhmään, joka sijaitsee noin 115 valovuoden päässä. He analysoivat tämän ryhmän 30 tähden massaa ja liikettä ja havaitsivat, että noin 20 niistä voisi mahdollisesti tukea Jupiterin kokoisia kaasujättiläisiä tähtijärjestelmiensä ulkoalueilla.

Tämä havainto on merkittävä, koska aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaasujättiläiset ovat suhteellisen harvinaisia ​​tähtijärjestelmissä, ja harvemmalla kuin viidellä Auringon kaltaisella tähdellä on oma versio Jupiterista. Tutkijat uskovat, että keskeinen ero on Beta Pictoris Moving Groupin ympäristössä, joka on harvempi ja vähemmän asuttu muihin tähtien muodostusalueisiin verrattuna. Näillä hiljaisilla, hajallaan olevilla kaupunginosilla kaasujättiläisillä on paremmat mahdollisuudet muodostua ja selviytyä.

Kaasujättiläiset, kuten Jupiter, syntyvät tähtijärjestelmien kylmillä ulkoalueilla, joissa haihtuvat elementit voivat tiivistyä jääksi ja kaasuksi. Näiden planeettojen muodostumista ja vakautta voivat kuitenkin häiritä gravitaatiovuorovaikutukset muiden ohikulkevien jättiläisplaneettojen tai tähtien kanssa. Tiheästi asutuilla tähtialueilla enemmän tähtiä ja pienempi etäisyys niiden välillä voi vaikeuttaa kaasujättiläisten muodostumista ja asemansa säilyttämistä.

Vaikka oman aurinkomme syntypaikasta keskustellaan astrofyysikkojen keskuudessa, tämä tutkimus viittaa siihen, että on epätodennäköistä, että aurinkokuntamme olisi noussut tiheästi asutusta tähtien lastentarhasta. Tutkimus osoittaa, että aurinkomme on saattanut syntyä hiljaisemmalta alueelta, jossa on vain muutamia hajallaan olevia nuoria tähtiä. Tähtijärjestelmien muodostumisen ymmärtämiseksi edelleen tarvitaan lisätutkimuksia tiheämmillä tähtienmuodostusalueilla.

ESAn Gaia-observatorion, joka tällä hetkellä kiertää aurinkoa, keräämät tiedot voivat tarjota lisänäkemyksiä tähän kiehtovaan kysymykseen.

Lähteet: Nature Communications, Inverse