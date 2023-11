Vältettävä vyöhyke: Piilotetun universumin avaaminen

By

Tietoamme laajasta maailmankaikkeudesta on aina rajoittanut se tosiasia, että olemme Linnunradan galaksissa tähtienvälisen kaasun ja pölyn ympäröimänä. Tämä pöly on merkittävä haaste havainnoillemme, erityisesti galaksimme keskialueella, joka tunnetaan Vyöhykkeenä. Tutkijat ovat pitkään viitanneet tähän alueeseen sellaisenaan, koska tiheät pölypilvet estävät näkyvän valon, mikä vaikeuttaa galaksien ulkopuolisten esineiden tarkkailua. Viimeaikaiset tekniikan edistysaskeleet antavat kuitenkin meille mahdollisuuden tunkeutua tämän kosmisen esteen läpi ja tutkia sen yli.

Tutkijat ovat tehneet uraauurtavia löytöjä käyttämällä infrapuna- ja radiovaloa, joka voi tunkeutua välttämisalueelle. Uusi tutkimus, joka julkaistiin arXiv preprint -palvelimella, on käyttänyt VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) -tutkimuksen tietoja galakseja etsiessään tällä haastavalla alueella. VVV-tutkimus, jonka suoritti VISTA-teleskooppi Paranalissa, Chilessä, keskittyi ensisijaisesti pallomaisten ja avoimien klustereiden tutkimiseen, mutta myös keräsi tietoa galakseista.

Galaksien tunnistamiseksi ryhmä käytti menetelmää, joka sisälsi laajennettujen objektien valinnan VVV-tiedoista ja niiden suodattamisesta niiden galaktisen spektrin perusteella. Tämä lähestymistapa, vaikkakin rajoittava, antoi heille mahdollisuuden vahvistaa 182 galaksin olemassaolon 271 ehdokkaasta verrattuna 1.5 miljoonaan esineeseen, jotka on lueteltu 2MASS Extended Source Catalogue -luettelossa.

Nämä löydöt edustavat merkittävää askelta vältettävän vyöhykkeen piilottamien mysteerien selvittämisessä. Ryhmä aikoo jatkaa tutkimustaan ​​ottamalla mukaan VVV eXtended Surveyn tiedot, joka voi paljastaa tuhansia galakseja. Jokaisen löydön myötä ymmärryksemme maailmankaikkeudesta laajenee ja valaisee aiemmin peitettyä kosmoksen osaa.

FAQ:

K: Mikä on välttämisalue?

V: Vältettävä vyöhyke viittaa Linnunradan galaksin keskialueeseen, joka on tiiviisti täynnä tähtienvälistä kaasua ja pölyä. Tämä pöly estää näkyvän valon, mikä tekee ekstragalaktisten esineiden havainnoinnin haastavaksi.

K: Miten tiedemiehet tutkivat välttelyaluetta?

V: Tiedemiehet käyttävät infrapuna- ja radiovaloa, joka voi tunkeutua vältettävän alueen pölyyn, tutkiakseen tätä aluetta ja tehdäkseen havaintoja galakseista ja muista taivaankappaleista.

K: Mikä on VVV-tutkimus?

V: VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) -tutkimus on VISTA-teleskoopin toteuttama projekti Paranalissa, Chilessä. Se keskittyy ensisijaisesti pallomaisten klustereiden ja avoimien klustereiden tutkimiseen, mutta se kerää myös arvokasta tietoa vältettävän alueen galakseista.

K: Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat vältettävän alueen opiskelulle?

V: Tutkimusryhmä pyrkii laajentamaan tutkimustaan ​​sisällyttämällä VVV eXtended Surveyn tiedot, mikä mahdollistaa tuhansien galaksien tutkimisen Zone of Avoidance -alueella.