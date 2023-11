NASAn X-59 Supersonic -lentokone: tasoittaa tietä nopeammalle lentomatkalle

NASAn uraauurtava X-59-yliäänilentokone, jota usein kutsutaan "Concorden pojaksi", edistyy merkittävästi kohti avauslentoaan. Avaruusvirasto ilmoitti äskettäin, että lentokone on siirretty maalinatoon Lockheed Martin Skunk Worksin Palmdalessa, Kaliforniassa, mikä on tärkeä virstanpylväs kehitysprosessissa.

Kun X-59 on maalattu, tiimi suorittaa lopulliset mittaukset sen painosta ja muodosta parantaakseen tietokonemallinnusta. Tämä yliääninen matkustajakone on suunniteltu lentämään äänen nopeutta nopeammin, lähes kaksi kertaa nopeammin kuin ikoninen Concorde, ja se pyrkii minimoimaan äänipuomien aiheuttamat häiriöt. Insinöörit ovat päättäneet vaimentaa äänen pelkäksi "äänen töksyksi", mikä takaa minimaalisen häiriön maassa oleville ihmisille.

Jännittävästi NASA on tunnistanut noin viisikymmentä vakiintunutta reittiä, jotka yhdistävät kaupunkeja, joissa X-59 voisi mahdollisesti toimia. Yksi tällainen reitti mahdollistaisi lennot New Yorkista Lontooseen, mikä lyhentäisi matka-aikaa jopa neljä kertaa tavanomaiseen kestoon verrattuna. X-59:n maalaus on myös paljastettu, ja siinä on pääosin valkoinen runko, Nasan "sonic blue" alapuoli ja silmiinpistäviä punaisia ​​aksentteja siivissä.

Visuaalisen vetovoimansa lisäksi maalilla on tärkeä tarkoitus. Se toimii suojakerroksena, joka suojaa lentokonetta kosteudelta ja korroosiolta, mutta sisältää myös maa- ja lentotoiminnalle tärkeitä turvallisuusmerkintöjä. Matalapuomin lennon demonstraation projektipäällikkö Cathy Bahm ilmaisi suurta innostusta projektia kohtaan ja totesi, että X-59:n näkeminen tuoreella maalilla ja väreillä olisi henkeäsalpaava hetki, joka herättäisi heidän visionsa.

X-59-yliäänilentokoneella on keskeinen rooli NASAn Quesst-tehtävässä, johon kuuluu lentää useiden valittujen yhdysvaltalaisten yhteisöjen yli kerätäkseen tietoa yleisön käsityksistä lentokoneen äänestä. Nämä tiedot toimitetaan sitten sääntelyviranomaisille, mikä mahdollisesti tasoittaa tietä mukautuksille nykyisiin sääntöihin, jotka kieltävät kaupalliset yliäänilennot maan päällä.

Sen odotettu kyky mullistaa lentomatkustaminen, X-59 edustaa merkittävää harppausta lentotekniikassa. NASAn eteneessä kohti lentokoneen avajaislentoa, nopeamman ja hiljaisemman lentoliikenteen tulevaisuus näyttää lähempänä kuin koskaan ennen.

