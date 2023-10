Taivaan tarkkailu: 20.-23

By

Tämä artikkeli tarjoaa tietoa taivaan havainnointista 20.-23. lokakuuta, mukaan lukien planeettojen sijainnit, Kuun näkyvyys ja Orionid-meteorisuihku.

lokakuu 20

Merkurius, aurinkokunnan pienin planeetta, saavuttaa ylivoimaisen konjunktion ja tulee näkyviin iltatähtenä marraskuussa.

Pimeän ikkunan aikana on mahdollista nähdä M1, Rapu-sumu, joka on vuonna 1054 räjähtäneen massiivisen tähden jäännös. Sumu näkyy taivaalla valkeahtavana tahrana ja sen keskipulsaari on nähtävissä suurella tähdellä. teleskooppi.

lokakuu 21

Tänään on kansainvälinen Observe the Moon Night, ja Kuu saavuttaa ensimmäisen neljänneksen. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla hämärän laskeutuessa. Kuu on Jousimies, korkealla etelässä auringonlaskun aikaan ja liikkuu kohti lounaista horisonttia.

Tarkkailijat voivat etsiä terminaattoria, joka on viiva, joka erottaa Kuun tumman ja vaalean alueen. Apenniinivuoret ja kraatterit Archimedes, Autolycus ja Aristillus ovat näkyvissä päiväntasaajan lähellä. Päiväntasaajan eteläpuolella voidaan havaita Albategnius- ja Hipparchus-kraatterit.

Myös Orionidien meteorisuihku on huipussaan tänä iltana, ja paras katseluaika on 22. lokakuuta varhain aamulla. Meteorit ovat peräisin Halleyn komeetan jättämistä roskista, ja ne voidaan nähdä lähellä Orionin tähdistöä, säteilevän pisteen ollessa juuri koillispuolella. tähti Betelgeuse. Tarkkailijat voivat odottaa näkevänsä 15-20 meteoria tunnissa ennen auringonnousua.

lokakuu 22

Paras aika katsella Orionid-meteorisuihkua on aikaisin aamulla kello 2:n ja paikallisen auringonnousun välillä. Meteorien säteilypiste on lähellä Betelgeuse-tähteä Orionissa, ja parhaat näkymät tulevat noin 45°:sta tämän pisteen molemmin puolin.

Tarkkailijoiden tulee löytää tumma taivas, josta on selkeä näkymä pohjoiseen, itäiseen ja eteläiseen horisonttiin, ja skannata taivaalta tähdenlento. Astovalokuvaajat voivat myös tallentaa meteorit kuviinsa. Meteorien määrän pitäisi parantua aamunkoitteessa.

lokakuu 23

Venus saavuttaa suurimman läntisen venymän kello 7 EDT, ja se ilmestyy noin 46°:een Auringosta. Planeetta saavuttaa myös kaksijakoisuuden ja näyttää puoliksi valaistulta. Tarkkailijat voivat vertailla Venuksen ulkonäköä seuraavien päivien aikana määrittääkseen, milloin se näyttää tarkalleen puoliksi valaistulta.

Venus on tällä hetkellä näkyvissä aamutähtenä ja tulee olemaan myös muutaman seuraavan päivän ajan.

Lähteet:

- Tähtitiede: Roen Kelly