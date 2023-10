Superboltit: Tehokas salama iskee todennäköisemmin lähellä maata ja vettä

By

Uusi tutkimus on paljastanut, että superpultit, äärimmäisen voimakkaat salamaniskut, syntyvät todennäköisemmin, kun myrskypilvien latausalueet ovat lähellä maata tai vettä. Tämä havainto antaa käsityksen siitä, miksi tietyillä alueilla esiintyy enemmän superpultteja, ja se voi auttaa ennakoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia näihin ilmiöihin.

Superboltit ovat salamaniskuja, jotka ovat 1,000 kertaa voimakkaampia kuin tavallinen salama. Ne muodostavat alle 1 % kaikista salamaniskuista, mutta voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja infrastruktuurille ja laivoille. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että superpultit pyrkivät ryhmittymään Koillis-Atlantin valtameren, Välimeren ja Altiplanon ylle Perussa ja Boliviassa, joka on yksi maapallon korkeimmista tasangoista. Toistaiseksi tutkijoilla ei kuitenkaan ollut selkeää selitystä näiden superpulttien muodostumiselle ja leviämiselle maailmanlaajuisesti.

Uusi tutkimus, joka julkaistiin Journal of Geophysical Research: Atmospheres -lehdessä, tarjoaa ensimmäisen selityksen superpulttien muodostumiselle ja jakautumiselle maalla ja merellä. Tutkijat analysoivat keskeisiä tekijöitä, kuten maan ja veden pinnan korkeutta, latausvyöhykkeen korkeutta, pilvilämpötiloja ja aerosolipitoisuuksia. He havaitsivat, että pienempi etäisyys latausalueen ja maan tai veden pinnan välillä johti huomattavasti voimakkaampiin salamaniskuihin.

Alueilla, joissa on eniten supervarautuneita salamoita, nimittäin Koillis-Atlantti, Välimeri ja Altiplano, kaikilla on yksi yhteinen piirre: lyhyet raot salaman latausvyöhykkeiden ja pintojen välillä. Tämä löytö on suuri läpimurto ja auttaa tutkijoita ymmärtämään, kuinka ilmaston muutokset voivat vaikuttaa superpulttien esiintymiseen tulevaisuudessa.

Vaikka tämä tutkimus tarjoaa tärkeitä oivalluksia, on vielä monia tuntemattomia tekijöitä tutkittavana. Ryhmä aikoo tutkia muita tekijöitä, jotka voivat edistää superboltin muodostumista, kuten magneettikenttää tai muutoksia auringon syklissä. Superpulttien syiden ymmärtäminen on merkittävä askel kohti tämän kiehtovan luonnonilmiön kattavampaa ymmärtämistä.

Lähde:

– Efraim, A., Rosenfeld, D., Holzworth, R., & Thornton, JA (2023). Mahdollinen syy suosia Super Bolt Lightningia Välimeren ja Altiplanon yli. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. DOI: 10.1029/2022JD038254