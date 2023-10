James Webbin avaruusteleskoopin paljastamia näkemyksiä kääpiöplaneettojen kiertoradoista ja koostumuksista

By

Äskettäisessä kansainvälisen tähtitieteilijäryhmän johtamassa tutkimuksessa käytettiin James Webbin avaruusteleskooppia (JWST) kolmen Kuiperin vyöhykkeen kääpiöplaneetan tarkkailuun ja tutkimiseen: Sedna, Gonggong ja Quaoar. Havainnot suoritettiin käyttämällä Webbin lähi-infrapunaspektrometria (NIRSpec), ja ne ovat antaneet uusia näkemyksiä näiden kaukaisten kohteiden kiertoradoista ja koostumuksista.

Kuiperin vyöhyke on aurinkokuntamme reunalla oleva esineiden asuttama alue. Se on ollut tieteellisten löytöjen lähde ja sillä on ollut ratkaiseva rooli aurinkokuntamme historian ymmärtämisessä. Kuiperin vyön objektien (KBO), joka tunnetaan myös nimellä Trans-Neptunian Objects (TNO:t), sijainti tarjoaa arvokasta tietoa aurinkokuntaa muovanneista gravitaatiovirroista ja vihjaa planeettojen vaeltamisen dynaamiseen historiaan.

Joshua Emery Northern Arizonan yliopistosta johtama tutkimus paljasti, että Kuiperin vyöhykkeen kolmella kääpiöplaneetalla on mielenkiintoisia koostumuksia ja kiertoradan ominaisuuksia. Havainnot osoittivat kevyitä hiilivetyjä ja monimutkaisia ​​orgaanisia molekyylejä, joiden uskottiin olevan seurausta metaanisäteilystä.

Aikaisempi työ ehdotti, että näiden kääpiöplaneettojen pinnalla voi olla haihtuvia jäätä, joka on samanlainen kuin muilla Trans-Neptunian kappaleilla, kuten Pluto ja Eris. Sednan, Gonggongin ja Quaoarin erilliset kiertoradat herättivät kuitenkin kysymyksiä näiden haihtuvien aineiden läsnäolosta, koska ne kokevat erilaiset lämpötilat ja säteilyympäristöt.

Webbin NIRSpec-instrumentin avulla tiimi tarkkaili kaikkia kolmea kääpiöplaneettaa lähi-infrapunaspektrissä. Tuloksena saadut spektrit osoittivat runsaasti etaania (C2H6) kaikissa kolmessa kappaleessa, ja Sedna osoitti korkeimpia tasoja. Asetyleeniä (C2H2) ja eteeniä (C2H4) havaittiin myös Sednasta. Nämä molekyylit ovat metaanin suoran säteilytyksen tuotteita. Näiden molekyylien runsauden erot johtuvat kääpiöplaneettojen kokemista lämpötila- ja säteilyympäristöjen vaihteluista.

Nämä JWST:n havaintojen tuomat uudet oivallukset auttavat ymmärtämään Kuiperin vyöhykettä ja ulomman aurinkokunnan dynamiikkaa. Tutkimalla näiden kaukaisten kohteiden koostumusta ja kiertoratoja tutkijat voivat jatkaa kosmisen naapurustomme rikkaan historian ja kehityksen paljastamista.

Määritelmät:

– Kuiperin vyöhyke: Alue aurinkokuntamme reunalla Neptunuksen kiertoradan takana, joka koostuu lukemattomista jäisistä esineistä.

– Trans-Neptunian Objects (TNO:t): Objektit, jotka kiertävät Neptunuksen kiertoradan ulkopuolella aurinkokunnan ulkoreunoilla.

– James Webb Space Telescope (JWST): NASAn laukaisema avaruusteleskooppi, joka on suunniteltu tarkkailemaan maailmankaikkeutta infrapunavalossa.

– Lähi-infrapunaspektrometri (NIRSpec): JWST:n instrumentti, joka mittaa valon voimakkuutta lähi-infrapuna-alueella.

– Kääpiöplaneetat: Aurinkoa kiertävät taivaankappaleet, jotka eivät ole kuita ja ovat muodoltaan lähes pallomaisia, mutta eivät ole puhdistaneet kiertoradansa muista roskista.

– Metaanisäteilytys: Prosessi, jossa metaanimolekyylit altistetaan säteilylle, mikä johtaa muiden molekyylien muodostumiseen.

Lähteet:

– Emery, JP et ai. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong ja Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webbin avaruusteleskooppitehtävä