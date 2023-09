Mihin tieto menee, kun se putoaa mustaan ​​aukkoon?

By

Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan kaikki, mikä ylittää mustan aukon tapahtumahorisontin, on poissa ikuisesti. Se lisää mustan aukon massaa, varausta ja kulmamomenttia, mutta ei pääse pakoon. Kuitenkin ymmärryksemme kvanttifysiikasta kertoo meille, että on enemmän harkittavaa. Mustat aukot eivät ole staattisia, vaan haihtuvat ajan myötä ja lähettävät Hawking-säteilyä. Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä tapahtuu tiedolle, joka meni muodostamaan mustan aukon.

Kun fyysikot puhuvat tiedosta, he eivät tarkoita vain kirjain- tai numerojonoja. Se voi sisältää myös kvanttitiloja, sotkeutuneita tiloja, kausaalisuutta vahvistavia signaaleja ja fyysisen entropian mittareita. Entropia mittaa kvanttijärjestelmän mahdollisten järjestelyjen määrää.

Mustan aukon tapauksessa, jos tietoa putoaa, se näyttää kadonneen ikuisesti. On kuitenkin olemassa ehdotus, että tieto saattaa lopulta ilmaantua mustan aukon haihtuessa. Tämä perustuu ajatukseen, että kietoutuvat hiukkaset ylläpitävät piilotettua yhteyttä tapahtumahorisontin yli.

Mutta mustan aukon tiedon paradoksi on edelleen ratkaisematta. Mustan aukon sisällä olevan tiedon kohtalo on edelleen mysteeri. Ratkaisun löytäminen tähän paradoksiin on yksi fysiikan suurimmista haasteista.

Yhteenvetona, yleisen suhteellisuusteorian mukaan kaikki, mikä putoaa mustaan ​​aukkoon, on poissa ikuisesti. Kvanttifysiikka kuitenkin viittaa siihen, että tietoa voidaan silti säilyttää ja koodata lähtevään säteilyyn mustan aukon haihtuessa. Tämä ratkaisematon mysteeri, joka tunnetaan nimellä mustan aukon informaatioparadoksi, on edelleen intensiivisen tutkimuksen ja keskustelun aihe fysiikan alalla.

