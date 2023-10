Uraauurtava vesipohjainen neutriinotunnistuksen läpimurto Ontariossa

By

Tiedemiehet ovat tehneet uraauurtavan läpimurron neutriinojen havaitsemisessa käyttämällä erittäin puhdasta vettä, joka on haudattu kilometrien päähän maan pinnan alle Kanadan Ontariossa. Neutriinot ovat haamumaisia ​​hiukkasia, joita on runsaasti universumissa, mutta joita on uskomattoman vaikea tutkia, koska niillä ei ole massaa, varausta ja vuorovaikutusta muiden hiukkasten kanssa.

Tässä kokeessa tutkijat käyttivät vettä havaitakseen antineutriinoja, jotka ovat neutriinojen antihiukkasia. Antineutriinoja syntyy ydinaineen beetahajoamisen aikana, joka on eräänlainen radioaktiivinen hajoaminen. Kun elektroniantineutrino on vuorovaikutuksessa protonin kanssa, se tuottaa positronin ja neutronin reaktiossa, jota kutsutaan käänteiseksi beeta-hajoamiseksi.

Tämän prosessin havaitsemiseksi tutkijat käyttivät suurta säiliötä, joka oli täytetty nestetuikeella, joka vahvistaa valoa. Säiliö on vuorattu valomonistinputkilla, jotka pystyvät havaitsemaan Tšerenkovin säteilyn heikon hehkun, joka syntyy nesteessä valon nopeutta nopeammin liikkuvien varautuneiden hiukkasten tuottamana.

Yleensä vedellä täytettyjen ilmaisimien on vaikea havaita alle 3 megaelektronivoltin signaaleja, mutta tämä koe osoitti, että vedellä täytetty säiliö pystyi havaitsemaan jopa 1.4 megaelektronivoltin signaaleja. Ryhmä havaitsi onnistuneesti todisteita käänteisestä beetan heikkenemisestä 3 sigman luottamustasolla, mikä vastaa 99.7 prosentin todennäköisyyttä.

Tällä läpimurrolla on merkittäviä vaikutuksia neutriinokokeisiin ja seurantateknologiaan. Se tarjoaa kustannustehokkaamman ja helposti saatavilla olevan materiaalin neutriinojen ja antineutriinojen havaitsemiseen. Lisäksi tutkimus ehdottaa, että vesiilmaisimia voitaisiin käyttää ydinreaktoreiden sähköntuotannon seurantaan.

Tämän kokeen tehnyt SNO+-yhteistyö on maailman johtava maanalainen laboratorio, joka sijaitsee yli 2 kilometriä maan pinnan alla. Laboratorio tarjoaa suojan kosmisia säteitä vastaan, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen hyvin erottuvien signaalien.

Käytännön sovellusten lisäksi SNO+ edistää edelleen neutriinojen ymmärtämistä. Tiedemiehet ovat erityisen kiinnostuneita määrittämään, ovatko neutriinot ja antineutriinot sama hiukkanen vai onko niiden välillä eroja. SNO+ etsii parhaillaan harvinaista ja ennennäkemätöntä rappeutumista, joka voisi valaista tätä kysymystä.

Kaiken kaikkiaan tämä läpimurto veden hyödyntämisessä neutriinojen havaitsemiseen avaa uusia mahdollisuuksia näiden vaikeasti havaittavien hiukkasten tutkimiseen ja syventää ymmärrystämme maailmankaikkeudesta.

Lähde: Physical Review Letters